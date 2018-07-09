Urfa'da Bulunan 14 Belediyeden Sadece 1'i Bunu Yapabiliyor!

Viranşehir Belediyesi, Şeffaf Belediyecilik anlayışı ile halka hesap vermeye devam ediyor.Şeffaflık ilkesini sürdüren Belediye, 2018 yılı Haziran ayı hesap bakiyesini özetleyerek basın yolu ile kamuoyuna açıkladı.Konu ile ilgili olarak Viranşehir Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit yaptığı açıklamada; Şeffaf Belediyeciliği gelenek haline getirdiklerini ifade ederek, halka kuruşuna kadar hesap vermeye her daim hazır olduklarını söyledi.Başkan Vekili Çimşit, Haziran ayı sonu itibarıyla hesaplarında 4 milyon 539 bin TL olduğunu belirterek, hizmetlerin artarak devam ettiğini kaydetti.