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Bu haber 09 Temmuz 2018 18:38:31 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı İsim Hakkında,Bakan Olacak İddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinede olacak isimleri açıklanması büyük bir heyecanla bekleniyor.

Urfalı İsim Hakkında,Bakan Olacak İddiası

Urfalı Melik Gökçek'in Çevre ve Şehircilik Bakanı olacağı konuşuluyor. Yeni kabinenin bugün saat 21.30'da açıklanması bekleniyor. Kabinede bakan olarak yer alacak isimler ise herkes tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Peki Melih Gökçek kimdir? Çevre ve Şehircilik Bakanı mı oldu? Ne iş yapıyor? Kaç yaşında? Merak edilen soruların cevapları detayları ile haberimizde...

MELİH GÖKÇEK KİMDİR?

20 Ekim 1948 senesinde dünyaya gelen Melih Gökçek aslen Şanlıurfa Halfetili’dir Babası Avukat Ahmet Gökçek, Gaziantep il başkanı olduğu için Melih Gökçek’in çocukluğu Gaziantep’te geçmiştir.

Ankara Keçiören’den 20 Ekim 1948 senesinde dünyaya gelen Melih Gökçek, halen günümüzde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Melih Gökçek aslen Şanlıurfa Halfetili’dir. 1975 senesinde Nevin Gökçek ile hayatını birleştiren Melih Gökçek'in bu evlilikten iki evladı bulunmaktadır.

SİYASİ KARİYERİ

25 Mart 1984 yerel seçimleri’nde Keçiören belediye başkanlığını kazandı. 1989 yerel seçimlerinde ikinci defa Keçiören belediye başkanlığı görevine aday oldu. Fakat seçimi kazanamadı. 1991 yılı hem siyasi hem bürokratik hayatında dönüm noktası yaşayan Gökçek, ANAP’tan istifa ederek Refah Partisi’ne geçti. 20 Ekim 1991 genel seçimlerinde Refah Partisi Ankara milletvekili olarak meclise girdi.

2 yıl 3 ay milletvekilliği yapan Gökçek, 1994 yılında milletvekilliği devam ederken Refah Partisi’nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday oldu. 1994 Türkiye seçimlerinde 6.500 oy farkla büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. Belediye başkanlığı görevindeyken “Periler Ülkesinde” adlı heykeli Altınpark’tan kaldırtırken sarfettiği “Böyle sanatın içine tükürürüm” sözü, tartışma yaratmıştır.

Refah Partisi’nin kapatılması üzerine Fazilet Partisi’ne geçen Gökçek, 1999 yılı belediye seçimlerinde ikinci kez Ankara büyükşehir belediye başkanlığına aday oldu, yapılan seçimlerde %33,7 oyla ve 30.000 oy farkıyla Ankara tarihinde iki kez üst üste seçilen ilk belediye başkanı oldu.

2004 yerel seçimlerinde üçüncü kez, 29 Mart 2009 yerel seçimleri seçimlerinde dördüncü kez, 30 Mart 2014 yerel seçimleri seçimlerinde 5. kez aynı göreve geldi ve Ankara tarihinde ilk kez beş dönem üst üste büyükşehir belediye başkanlığına seçilen kişi oldu. Ankara’da en uzun süre görev yapan belediye başkanıdır.

Başkanlık yaptığı dönemde büyükşehir belediyesi “Avrupa Şeref Bayrağı” (2001) ve “Avrupa Şeref Plaketi” (2003) ile ödüllendirilmiştir. 10 Ekim 2009 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından, kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve uluslararası ilişkilerde dünyada örnek teşkil edecek çalışmalar yapan kentler ve belediyelere verilen Avrupa Ödülü’nü parlamento başkanı Lluís Maria de Puig’den almıştır.

Mayıs 2010’da OICC Toplantısı'nda Belediye Projeleri alanında 4 ayrı kategoride verilen ödüllerin 3'ünü toplayan Ankara, “Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi” ile Kentsel ve Bölgesel Planlama Birinciliği'ni, “Göksu Park” ile Çevre Düzenlemesi Birinciliği'ni ve “Mogan Park” ile de Çevre, Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma İkinciliği'ni 54 ayrı ülkeden 170 temsilcinin arasında kazandı.

16 Nisan referandumunda kabul edilen, 24 Haziran seçimleri ile de yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı'nın belli olduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemibugün resmen hayata geçiyor.

Başbakanlık kurumunun kaldırılarak tüm bakanlıkların doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olacağı yeni sistemle ilgili en çok merak edilen konu ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kimlerin yer alacağı...

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni kabinenin bugün saat 21.30'da açıklanması bekleniyor. Ankara kulislerinde ise uzun süredir "bakan toto" oynanmaya devam ediyor.

Son olarak yeni bir Cumhurbaşkanlığı listesi dolaşıma girdi. Ankara kulislerinde elden ele dolaşan o listede çok sürpriz isimler yer alıyor.

İşte kulislere yansıyan o Cumhurbaşkanlığı Kabinesi;

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2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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