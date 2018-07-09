Urfa,Habertürk Ekranlarında Masaya Yatırıldı!

Türkiye’nin tek gerçek bilim programı Teke Tek Özel bilim konuşmaya; aklı konuşturmaya devam ediyor…

Fatih Altaylı ile Teke Tek Özel'de bu hafta, UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras Listesi’ne alınan Göbeklitepe masaya yatırılıyor. Urfa yakınlarındaki Göbeklitepe arkeolojik alanı 12 bin yıl önce inşa edilmiş, dünyanın en eski inanç merkezi. Göbeklitepe’de ne bulundu, keşfedilenler mevcut tarih bilgimizi nasıl değiştirdi? Bulgular neden bu kadar önemli? Türkiye’de başka hangi arkeolojik hazineler var? Dünya Mirası Listesi’ndeki diğer 17 alanın durumu ne? Dünyada benzeri tarihi alanların korunmasındaki kriterler ne? Kültürel varlıklar nasıl korunmalı?

Fatih Altaylı soruyor; İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Karul, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Özyar ve Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Gökhan Bozkurtlar, Teke Tek Özel'de yanıtlıyor...