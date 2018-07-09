Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 09 Temmuz 2018 18:24:36 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa,Habertürk Ekranlarında Masaya Yatırıldı!

Türkiye’nin tek gerçek bilim programı Teke Tek Özel bilim konuşmaya; aklı konuşturmaya devam ediyor…

Urfa,Habertürk Ekranlarında Masaya Yatırıldı!

Türkiye’nin tek gerçek bilim programı Teke Tek Özel bilim konuşmaya; aklı konuşturmaya devam ediyor…

Fatih Altaylı ile Teke Tek Özel'de bu hafta, UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras Listesi’ne alınan Göbeklitepe masaya yatırılıyor. Urfa yakınlarındaki Göbeklitepe arkeolojik alanı 12 bin yıl önce inşa edilmiş, dünyanın en eski inanç merkezi. Göbeklitepe’de ne bulundu, keşfedilenler mevcut tarih bilgimizi nasıl değiştirdi? Bulgular neden bu kadar önemli? Türkiye’de başka hangi arkeolojik hazineler var? Dünya Mirası Listesi’ndeki diğer 17 alanın durumu ne? Dünyada benzeri tarihi alanların korunmasındaki kriterler ne? Kültürel varlıklar nasıl korunmalı?

Fatih Altaylı soruyor; İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Karul, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Özyar ve Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Gökhan Bozkurtlar, Teke Tek Özel'de yanıtlıyor... 

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Türkiye,Urfa Eski İl Müdürünü Konuşuyor
Türkiye,Urfa Eski İl Müdürünü Konuşuyor
Öksüz ve toplantıda yer alan diğer FETÖ imamları, aynı anda cep cep telefonlarını susturarak kayıplara karıştı.
Urfa'da Bulunan 14 Belediyeden Sadece 1'i Bunu Yapabiliyor!
Urfa'da Bulunan 14 Belediyeden Sadece 1'i Bunu Yapabiliyor!
Viranşehir Belediyesi, Şeffaf Belediyecilik anlayışı ile halka hesap vermeye devam ediyor.
Urfalı İsim Hakkında,Bakan Olacak İddiası
Urfalı İsim Hakkında,Bakan Olacak İddiası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinede olacak isimleri açıklanması büyük bir heyecanla bekleniyor.
Mağarada Mahsur Kalan Çocukları Elon Musk Kurtaracak
Mağarada Mahsur Kalan Çocukları Elon Musk Kurtaracak
Mağarada mahsur kalan çocukların kurtarılması için Elon Musk devreye girdi. geliştirdikleri sistem ile çocukları sağ salim bir şekilde mağaradan çıkaracaklarını duyuran Musk, Twitter hesabından kurtarma çalışmalarının teknik detaylarını paylaştı.
Urfa,Habertürk Ekranlarında Masaya Yatırıldı!
Urfa,Habertürk Ekranlarında Masaya Yatırıldı!
Türkiye’nin tek gerçek bilim programı Teke Tek Özel bilim konuşmaya; aklı konuşturmaya devam ediyor…
Kobilerin İhtiyacı Ne?,Gap'tan İhtiyaç Analizi Çalıştayı
Kobilerin İhtiyacı Ne?,Gap'tan İhtiyaç Analizi Çalıştayı
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi kapsamında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik mevcut durum ve ihtiyaç analizi çalıştayları yapıldı.
Eyyübililer Hizmetten Memnun
Eyyübililer Hizmetten Memnun
Eyyübiye Belediyesi,İlçenin Her Yerinde Merkez-Kırsal Ayrımı Yapmadan,Çalışmalarına Devam Ediyor
Sahibinden satılık böbrek: Sağlık sorunum yok, borcum var
Sahibinden satılık böbrek: Sağlık sorunum yok, borcum var
Teknoloji sitelerinin şaka söylemi olan 'İphone için böbreğim satılır' ifadesi gerçek oldu. Türkiye'nin birçok ilinde acil paraya ihtiyacı olan ya da borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar internet sayfaları üzerinden böbreklerini satışa çıkarıyor. İlanlarda 2017'deki artış dikkat çekerken, ilan veren 17 yaşında çocuklar da var.
Hüdhüd Kuşunun Sesi Duyanları Şaşırtıyor
Hüdhüd Kuşunun Sesi Duyanları Şaşırtıyor
Sesiyle, görüntüsü ve hikayesiyle görenleri şaşırtan bir kuş türü olan Hüdhüd Kur'an-ı Kerim'de de yer alıyor. Özellik olarak Eşine ölene dek bağlıdır. Yaşlanan anne babasına yiyecek taşır. Hastalanır iseler başında taşır. Ve Peygamber Efendimiz katlini yasaklamıştır. Kuşların piri Hüdhüd… "Sırtında tarikat elbisesi, başında ise hakikat tacı vardı..“ (Mantiku't Tayr).
Çorlu’da Tren Kazası: 24 Kişi Hayatını Kaybetti
Çorlu’da Tren Kazası: 24 Kişi Hayatını Kaybetti
Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında beş vagon devrildi; en 24 kişi hayatını kaybetti, 338 kişi de yaralandı.
Beyaz Diş Hayali Hayatını Alt Üst Etti. Ötenazi İstiyorum Dedi
Beyaz Diş Hayali Hayatını Alt Üst Etti. Ötenazi İstiyorum Dedi
Antalya'da beyaz dişlere kavuşmak için kaplama yaptıran ve daha sonra şiddetli ağrıları nedeniyle tüm dişleri çekilen Sunay Öztürk'ün (41) tedavisi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Ankara'da tedaviye alınan Öztürk'ün, ilaç tedavisinin ardından ameliyat edileceği belirtildi. Şiddetli ağrılardan sonra çare bulamayan Öztürk sesini duyurmak için yaptığı konuşmada “Artık dayanamıyorum. Ötenazi istiyorum” demişti.
İYİ Parti!de El öpme Krizi, Derhal Terk Etsinler
İYİ Parti!de El öpme Krizi, Derhal Terk Etsinler
İYİ Partili bazı vekillerin dünkü yemin töreni sırasında MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin elini öpmesi, krize neden oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ,"Partimize FETÖ'cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir. İlkelerimize uymayacaklar derhal gitsinler" dedi.
Türkiye,Urfa Eski İl Müdürünü Konuşuyor
Türkiye,Urfa Eski İl Müdürünü Konuşuyor
Urfa'da Bulunan 14 Belediyeden Sadece 1'i Bunu Yapabiliyor!
Urfa'da Bulunan 14 Belediyeden Sadece 1'i Bunu Yapabiliyor!
Urfalı İsim Hakkında,Bakan Olacak İddiası
Urfalı İsim Hakkında,Bakan Olacak İddiası
Göbeklitepe,Nedir,Nasıl Bulundu,Uzaylılar Mı Yaptı?,İşte Tüm Detaylar
Göbeklitepe,Nedir,Nasıl Bulundu,Uzaylılar Mı Yaptı?,İşte Tüm Detaylar
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
41°C / 24°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:20
Güneş
05:06
Öğle
12:37
İkindi
16:26
Akşam
19:56
Yatsı
21:32
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿