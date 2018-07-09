Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 09 Temmuz 2018 18:17:21 Tarihinde eklenmiştir.

'Bizi Savunsaydı,Bunları Yapmaya Cesaretiniz Olmazdı'

Tatlıses'in Eski Eşi Yıldız'dan Tatlıses'e 'Cesaret' Göndermesi.

'Bizi Savunsaydı,Bunları Yapmaya Cesaretiniz Olmazdı'

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, kendisine gelen bir yoruma verdiği cevapla İbrahim Tatlıses’e olan sitemini dile getirdi

Ayşegül Yıldız, geçenlerde POSTA'dan Oya Çınar'a verdiği röportajda Derya Tuna'nın "Tekkeyi bekleyen çorbayı içer" sözlerine karşılık verip ''Demek ki o tekkeyi çorba içmek için beklemiş'' diyerek tüm şimşekleri üzerine çekmişti.

'BUGÜNE KADAR ÇIKIP BİZİ SAVUNMADI'

O gün bugündür eleştiri yağmuruna tutulan Ayşegül Yıldız, bir takipçisinin "İbrahim Bey kızını ve sizi korusun" yorumuna ''Bugüne kadar çıkıp savunmadığı için bunlar cesaret edip konuşabiliyor zaten. Ben de ona kızıyorum. İşte ne diyeyim, herkesin canı sağ olsun!'' mesajını yazdı.

İŞTE O YORUMLAR:

Etiketler
Yorum Yap
Magazin
'Bizi Savunsaydı,Bunları Yapmaya Cesaretiniz Olmazdı'
'Bizi Savunsaydı,Bunları Yapmaya Cesaretiniz Olmazdı'
Tatlıses'in Eski Eşi Yıldız'dan Tatlıses'e 'Cesaret' Göndermesi.
“Ben seni kötüleyemem hiç”
“Ben seni kötüleyemem hiç”
Şarkıcı İdo Tatlıses'le ilişkilerine geçtiğimiz haftalarda nokta koyan Yasemin Şefkatli, Instagram hesabından manidar paylaşımda bulundu.
‘Açıkhava’da Arabesk
‘Açıkhava’da Arabesk
Türk müziğinin başarılı yorumcusu Funda Arar, Kerki Production ve Solfej Organizasyon tarafından düzenlenen “Yoluma Düşen Şarkılar” turnesinin ikinci perdesinde hayranları ile buluşuyor...
İbrahim Tatlıses esnafın sesi oldu
İbrahim Tatlıses esnafın sesi oldu
Şarkıcı İbrahim Tatlıses, tatil için gittiği Bodrum'da rastladığı bir sorunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Yıldız Farkı,Yıldızlı Şarkılar Bu Yıla Damga Vuracak
Yıldız Farkı,Yıldızlı Şarkılar Bu Yıla Damga Vuracak
KizlarSoruyor tarafından düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı ankete göre:‘2018 yazına damga vuracak albüm’ Yıldızlı Şarkılar oldu.
Tatlıses,Müjdeyi Verdi!
Tatlıses,Müjdeyi Verdi!
İbrahim Tatlıses, üçüncü kez dede olmaya hazırlanıyor. Ünlü sanatçının Perihan Savaş’tan olan kızı Melek Zübeyde 5 aylık hamile
Sıla’dan Beşi Bir Yerde Konser
Sıla’dan Beşi Bir Yerde Konser
Geçtiğimiz yıl Kerki Productions ve Solfej Organizasyon ile verdiği kapalı gişe konserlerle rekorlara imza atan Sıla’nın konser maratonu bu yıl da devam ediyor.
Manuş Baba, 10 Temmuz Salı Gecesı Harbıye Açıkhava Sahnesı'nde
Manuş Baba, 10 Temmuz Salı Gecesı Harbıye Açıkhava Sahnesı'nde
İlk albümü ile Harbiye'ye çıkacak sayılı sanatçılardan biri olacak olan, Manuş Baba, bu konser için sahne çalışmalarına başladı.
Tatlıses: Soyadımın yarattığı algıyı yıkıyorum
Tatlıses: Soyadımın yarattığı algıyı yıkıyorum
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün Bebek Şenliği’nde plak alışverişindeydi.
İbrahim Tatlıses’e tehdit telefonu: “Oğlunu öldüreceğiz”
İbrahim Tatlıses’e tehdit telefonu: “Oğlunu öldüreceğiz”
İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun ölüm tehditi alması nedeniyle savcılığa başvurduğu haberiyle ilgili açıklama yaptı.
Urfalı Türkücü Tuncer açıkladı: Vekillik teklifini neden reddetti?
Urfalı Türkücü Tuncer açıkladı: Vekillik teklifini neden reddetti?
Türkücü Mahmut Tuncer, kendinse gelen milletvekilliği teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Tatlıses'ten,Sitem Dolu Sözler...
Tatlıses'ten,Sitem Dolu Sözler...
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses köpeği Golo'ya elleriyle su içiriken çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlıses gönderisinin altına "İnsanları tanıdıkça köpeğim Golo'yu daha çok seviyorum, çünkü onlara ne dersen de sadece dinlerler" notuyla sitemli sözler yazdı.
Türkiye,Urfa Eski İl Müdürünü Konuşuyor
Türkiye,Urfa Eski İl Müdürünü Konuşuyor
Urfa'da Bulunan 14 Belediyeden Sadece 1'i Bunu Yapabiliyor!
Urfa'da Bulunan 14 Belediyeden Sadece 1'i Bunu Yapabiliyor!
Urfalı İsim Hakkında,Bakan Olacak İddiası
Urfalı İsim Hakkında,Bakan Olacak İddiası
Göbeklitepe,Nedir,Nasıl Bulundu,Uzaylılar Mı Yaptı?,İşte Tüm Detaylar
Göbeklitepe,Nedir,Nasıl Bulundu,Uzaylılar Mı Yaptı?,İşte Tüm Detaylar
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
41°C / 24°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:20
Güneş
05:06
Öğle
12:37
İkindi
16:26
Akşam
19:56
Yatsı
21:32
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿