'Bizi Savunsaydı,Bunları Yapmaya Cesaretiniz Olmazdı'

'BUGÜNE KADAR ÇIKIP BİZİ SAVUNMADI'

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, kendisine gelen bir yoruma verdiği cevapla İbrahim Tatlıses’e olan sitemini dile getirdiAyşegül Yıldız, geçenlerde POSTA'dan Oya Çınar'a verdiği röportajda Derya Tuna'nın "Tekkeyi bekleyen çorbayı içer" sözlerine karşılık verip ''Demek ki o tekkeyi çorba içmek için beklemiş'' diyerek tüm şimşekleri üzerine çekmişti.O gün bugündür eleştiri yağmuruna tutulan Ayşegül Yıldız, bir takipçisinin "İbrahim Bey kızını ve sizi korusun" yorumuna ''Bugüne kadar çıkıp savunmadığı için bunlar cesaret edip konuşabiliyor zaten. Ben de ona kızıyorum. İşte ne diyeyim, herkesin canı sağ olsun!'' mesajını yazdı.