Urfalı Şehit Ateş,Dualarla Anıldı

Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesinde bulunan Özlek Camii’nde Pazar günü ikindi namazı öncesinde okutulan mevlide, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, şehidin ailesi, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Mevlid sonrası vatandaşlarla bir araya gelen ve şehit Halil Ateş’in ailesi ile de sohbet eden Vali Erin, “Bu toprakları bizlere vatan yapan şehitlerimizi ve onların emanetlerini hiçbir zaman unutmayacağız.” dedi.
Yorum Yap