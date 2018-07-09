Urfalı Şehit Ateş,Dualarla Anıldı

HAİN SALDIRI SONUCU ŞEHİT OLMUŞTU

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 8 Temmuz 2017 tarihinde Bitlis’te görev yaptığı sırada şehit düşen Şanlıurfalı Jandarma Uzman Çavuş Halil Ateş’in şehadetinin birinci yıldönümü nedeniyle okutulan mevlid-i şerife katıldı.Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesinde bulunan Özlek Camii’nde Pazar günü ikindi namazı öncesinde okutulan mevlide, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, şehidin ailesi, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.Mevlid sonrası vatandaşlarla bir araya gelen ve şehit Halil Ateş’in ailesi ile de sohbet eden Vali Erin, “Bu toprakları bizlere vatan yapan şehitlerimizi ve onların emanetlerini hiçbir zaman unutmayacağız.” dedi.Uzm.Onb. Halil Ateş,Geçtiğimiz Yıl 9 Temmuz'da Bitlis’in Hizan ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit olmuştu.Şehidimizin Cenazesi Suruç Şıh Nasır Aile Mezarlığına Defin Edildi.