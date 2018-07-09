Acu,Projelerin Ödenek Durumunu Masaya Yatırdı!

9 Temmuz 2018 tarihinde Namık Kiper Toplantı salonunda koordinasyon toplantısı yapıldı.Genel Müdür Murat Acu Başkanlığında yapılan toplantıya Genel Müdür Yardımcıları Kaya Yıldız, Mevlüt Aydın, ile yatırımcı Daire Başkanları katılım sağladı.Yatırımcı daireler ile düzenlenen toplantıda 2018 yılı ilk altı ayında ödenek durumları ve ikinci altı ayında ki ödenek ihtiyaçları üzerinde genel değerlendirmede bulunuldu.Genel Müdür Murat Acu’nun toplantının başında genel değerlendirme konuşmasının ardından ödenek ihtiyaçları ve yatırım programları üzerinde değerlendirme ve istişarede bulunuldu.Değerlendirme ve istişarelerin ardından yatırımcı Daire Başkanları Daire Başkanlıklarınca hazırlanan sunumlarını gerçekleştirdiler.