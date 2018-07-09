Kobilerin İhtiyacı Ne?,Gap'tan İhtiyaç Analizi Çalıştayı

Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 10. Kalkınma Planı’nda ve ilgili Öncelikli Dönüşüm Programlarında belirtilen ulusal hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere, girişimcilik ve yenilik ihtiyaçlarının belirlenmesi ile bu ihtiyaçlara ve Bölgeye özgü sorunların çözümüne yönelik projelerin geliştirilmesi hedefi çerçevesinde geliştirildi.
Proje çıktıları ile Bölge firmalarının kapasitelerini arttırarak rekabet güçlerinin ve gelir düzeylerinin artırılmasına katkı sağlanması ve Bölgenin tümü için fırsatları beraberinde getirmesi hedeflenmektedir.
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