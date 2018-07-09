Kobilerin İhtiyacı Ne?,Gap'tan İhtiyaç Analizi Çalıştayı

03 Temmuz’da Gaziantep’te, 05 Temmuz’da Diyarbakır’da GAP illerinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri (KOBİ) kapsayan; teknolojik ve ekonomik olarak yaratılan mevcut durumun ortaya konması, mevcut durum ve yönetim sistemlerinin ölçülmesi için performans göstergelerinin belirlenmesi ve önerilerin geliştirilmesi amacıyla çalıştaylar gerçekleştirildi.Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 10. Kalkınma Planı’nda ve ilgili Öncelikli Dönüşüm Programlarında belirtilen ulusal hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere, girişimcilik ve yenilik ihtiyaçlarının belirlenmesi ile bu ihtiyaçlara ve Bölgeye özgü sorunların çözümüne yönelik projelerin geliştirilmesi hedefi çerçevesinde geliştirildi.Proje çıktıları ile Bölge firmalarının kapasitelerini arttırarak rekabet güçlerinin ve gelir düzeylerinin artırılmasına katkı sağlanması ve Bölgenin tümü için fırsatları beraberinde getirmesi hedeflenmektedir.