Eyyübililer Hizmetten Memnun

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Uğurlu mahallesindeki çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür etti.Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmayan Eyyübiye Belediyesi, vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin, ‘ Yolu bozuk tek bir yer bile kalmayacak’ talimatı ekipler tarafından hayata geçiriliyor. Merkezde kilitli beton parke kırsalda ise stabilize yol yapımını sürdüren ekipler vatandaşın takdirini kazanıyor. Özellikle kırsal mahallelerde kış aylarının rahat geçmesi için çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri alt yapısı tamamlanmış Uğurlu kırsal mahallesinde stabilize yol yapıyor. Uğurlu Mahallesindeki yollar ekipler tarafından belirlenen program dahilinde yeni görünümüne kavuşuyor. Yazın toz, kışın çamurdan dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşların sesine kulan veren ekiplerin hedefi; kısa sürede çalışmaları bitirmek. Mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade eden mahalle sakinleri Başkan Ekinci ve ekibine teşekkür etti.Uğurlu Mahalle Muhtarı Ahmet Çetindağ, ”Mahallemizde yapmış oldukları çalışmadan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyor ,şükranlarımızı sunarız. Şuan da yapılan hizmet en güzel hizmettir. Belediye başkanımıza ve ekibine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. “dedi.Mahallede yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Başkan Ekinci’ye teşekkür ederek,” İlk Önce Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci'ye teşekkür etmemiz gerekiyor. Nedeni ise her evin önü çukurdu. Günlerdir burada ekiplerimiz durmadan çalışıyor. Her evin önü ve etrafı tamamen çukur olmuştu. Bugüne kadar bu bölgenin yarısından fazlasını bitirdi ve tamamını bitirecek. Yaptığı hizmetten dolayı kendisine teşekkür ederiz. “dedi.