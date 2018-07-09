Sahibinden satılık böbrek: Sağlık sorunum yok, borcum var

Borçluların ve geçinemeyenlerin son çaresi tek böbreğinden ya da karaciğerinin bir kısmından vazgeçmek. Eskiden simsarlar aracılığı ile yapılan bu satış, artık sosyal medya platformları ve internet sayfaları kullanılarak yapılıyor.
Böbreklerini satışa çıkaranlar internet üzerinden kendilerine ulaşılabilecek e-mail adreslerini ve telefonlarını verirken, birçok ilde böbreğini satanlara rastlamak mümkün.
17 Yaşında Çocuklar da VarMevzuatlara uyulduğu ve tam teşekküllü bir hastanede yapılması şartı ile Türkiye'de böbrek başta olmak üzere organ nakli yasal. Ancak organ bağışının yok denecek kadar az olması nedeniyle özellikle böbrek nakline ihtiyacı olanlar ve para sıkıntısı çektiği için organını satmak isteyenler internet üzerinden buluşuyor.
Sosyal medya platformlarından Facebook, Instagram ya da Twitter üzerinden 'böbreğimi satıyorum', 'böbreğimi satmak istiyorum', 'satılık böbrek arayanlar', 'böbrek arayanlar' adı altında yapılan paylaşımlarda, böbreğini satmak isteyenler çoğunlukta.
Simsarlar aradan çıkarılarak internet üzerinden böbreğini satmak isteyenlerin istedikleri fiyat ise 20 bin ile 100 bin lira arasında değişiyor. İlanların en çok arttığı yıl ise 2017. İlan verenler arasında 17 yaşında çocuklar da var. Yabancı ülkelerden verilen ilanların altında da çok sayıda kişi böbreğini satmak istediğini söylüyor.
Ameliyatlar Ankara ve İstanbul'da YapılıyorOrganını satan, satın alan ya da buna aracılık edenler hakkında Türk Ceza Kanunu 9 yıla varan bir cezayı ön görmesine rağmen, her gün internette organını satmak isteyenlere rastlamak mümkün.
İnternette fiyatta anlaşan böbreğini vermek isteyen kişi, kan ve doku tetkiklerinin yapılması için İstanbul ya da Ankara'daki sağlık merkezlerine çağrılıyor. Konaklama ve yol masrafları ödeniyor. Kan ve doku testinin pozitif çıkması sonrasında ise böbrek nakli yapılıp anlaşılan ücret organını satana ödeniyor.
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