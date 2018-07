Çorlu’da Tren Kazası: 24 Kişi Hayatını Kaybetti

Yaralılar Hava Ambulansıyla Tahliye Edildi

Yaralılar İçin Acil Kan İhtiyacı

Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 24’e Yükseldi

Bakanlık açıklamasına göre aşırı yağışla menfez altı toprak kayması nedeniyle meydana gelen kazadaki trenin 362 yolcusu, altı da personeli vardı. Tren, Uzunköprü-Halkalı seferini yapıyordu. Kaza, Balabanlı-Çorlu arası 162’nci kilometrede meydana geldi.Karadan ulaşımın güçlükle yapıldığı bölgeye ilk ulaşabilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmeye başladı.Bölgeye 100’ün üzerinde ambulans ve askeri helikopterler de sevk edildi. Yaralılar hava ambulanslarıyla tahliye edildi.Yaralıların çoğunun tahliye edildiğini aktaran Tekirdağ valisi, “Ölülerimiz var, çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz” dedi.NTV yayınına bağlanan İHA muhabiri Serdar Şahin şunları aktardı: “Bölgede şu an can pazarı yaşanıyor. Kazanın olduğu bölge hemzemin geçide 2 kilometre uzaklıkta. Buraya ulaşmak isteyenler 2 kilometrelik bir yolu yürümek zorunda kalıyor. Araçlar gelemiyor. Bölgede ise sağlık ekiplerinin rayların kenarına getirdiği yaralılar traktörlerle römorklarla yaralıları taşımaya çalışıyor.”Çorlu belediyesi, yaralılar için acil kan ihtiyacı olduğunu açıkladı.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir mesaj yayınladı: “Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bu akşam meydana gelen tren kazası, milletçe hepimizi derinden üzmüştür. Kazanın hemen ardından, devletimiz ilgili tüm birimlerini ve tüm imkanlarını seferber etmiştir. Yolcu trenindeki bazı vagonların raydan çıkması neticesinde meydana gelen kaza, her boyutuyla soruşturulmaktadır. Elim kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.”Yaralıların tedavilerine Tekirdağ, Çorlu, Muratlı, Çerkezköy ve Kapaklı hastanelerinde devam ediliyor.Ekipler devrilen vagonların altında yolcu olabileceğini tahmin ediyor. Aydınlatılan kaza bölgesinde kaza kırım ekipleri vagonların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.Bu sabah saatlerinde Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan kazayla ilgili açıklama yaptı.Akdağ, dün saat 17.20’de meydana gelen kazanın ardından sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarının bu sabah saat 06.00 itibariyle sonlandırıldığını söyledi. Akdağ, aşırı yağış nedeniyle menfez altında toprak kayması sonucu meydana geldiğini belirttiği kazada 24 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise kazadan sonra 338 kişinin hastanelere getirildiğini, bunlardan 194’ünün ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini belirtti. Bakan Demircan, halen 124 hastanın müşahede ve tedavi altında bulunduğunu söyledi.Bakan Arslan ise kazayla ilgili teknik bilgiler verdi.Yaşanan tren kazası ile ilgili son dakika bilgisine göre "Geçici Yayın Yasağı" getirildi.