Urfa’da Korkunç Kaza, Karşıdan Karşıya Geçerken Araba Çarptı

Ambulansın Geç Gelmesi Vatandaşı Kızdırdı

Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Serinevler Mahallesinde caddeden karşıya geçmek isteyen karı koca bir anda kazaya karıştı. Caddedeki arabanın hızla geldiğini fark edemeyen çift kazadan kaçamadı. Eşlerden kadın olanı adımlarını hızlandırarak kazadan kurtulurken, kadının eşi o kadar da şanslı olamadı. Çarpmanın etkisiyle caddede sürüklenen adamın yardımına çevredekiler koştu.Olayın üzerine sağlık ekiplerine haber veren çevre sakinleri yarılı adamın başından ayrılmadı. Çarpmanın etkisiyle yerden 1 metre civarında yukarı fırlayan adamın kafası kaldırıma çarptı. 10 dakika boyunca ambulansın gelmediğini ve vatandaşın durumunun ciddi olduğunu bildiren çevre sakinleri ambulansın gecikmesine isyan etti.Geç de olsa olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı. Vatandaşın sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi yok.