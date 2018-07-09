Fakıbaba, Çiftçilere İcra Takibi Başlatıldı

Üretici Korunmuyor

Çiftçiler Borç Batağına Saplanıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarım kredi kooperatiflerine borcu olan 7 bin 531 çiftçi için icra takibi başlatıldığını, borcu ertelenen ortak sayısının ise 14 bin 287 olduğunu açıkladı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Fakıbaba'nı yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu yazılı soru önergesinde, “Tarım Kredi Kooperatifi kaç projeye destek vermektedir? Toplam proje desteği alan çiftçi sayısı kaçtır? Kaç ilde örgütlüdür? Geri dönüşüm olmadığı için takipte alacak sayısı ve icra dosyası sayısı kaçtır? Kooperatif vasıtası ile son beş yılda dağıtılan hayvan sayısı kaçtır? Kredi borcu ertelenen çiftçi sayısı kaçtır?” sorularının yanıtını istedi.Gürer'in önergesini yanıtlayan Fakıbaba, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ülke genelinde 36 bin 473 yerleşim yerinde bin 625 birim kooperatif ve 199 büro ile çiftçilere hizmet verdiğini söyledi. Kanuni takip hesaplarında borcu bulunan ortak sayısının 11 bin 911 olduğunu açıklayan Fakıbaba, icra takibi yapılan ortak sayısının ise 7 bin 531 kişi olduğunu bildirdi.Kooperatifler vasıtasıyla 83 bin 81 büyükbaş ve 236 bin 364 küçükbaş hayvan satış ve tesliminin gerçekleştirildiğini belirten Fakıbaba, “5 Haziran 2018 tarihi itibarıyla erteleme hesaplarında borcu bulunan ortak sayısı 14 bin 287 kişidir” açıklaması yaptı.CHP'li Gürer ise hükümetin uyguladığı yanlış tarım politikalarının çiftçileri borç batağına sürüklediğini savunarak, “Bakanlık şapkasını önüne koyup politikalarını gözden geçirmeli” dedi. Üreticilerin ürününü değerinde satamadığını ifade eden Gürer, tarım ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin arttığına da dikkat çekerek şunları söyledi:“Çiftçiler kredi kullanarak günü kurtarmaya çalışıyor, günden güne borç batağına batıyor. Girdi maliyetleri arttıkça ve ürün de para etmeyince çiftçi aldığı kredileri ödeyemez duruma gelmiştir. Bugün 7 binden fazla çiftçi icra kıskacı ile karşı karşıya kalmışsa, bakanlığın şapkasını önüne koyup, uygulamakta olduğu yanlış tarım politikalarını yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir. İthale dayalı üretici ve tüketiciyi korumayan tarım politikası yerine ürün girdi fiyatlar düşürülen, üretimi destekleyen politikalara yönelinmelidir.”