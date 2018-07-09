Temizlik İşçisinden Örnek Davranış

Hayvanın Susadığını Nasıl Anlarız?

Haliliye Belediyesi’nde asgari ücretle çalışan temizlik görevlisi sokağa terk edilmiş köpek yavrularına her gün bir kutu süt alarak onları besliyor. Temizlik görevlisinin bu davranışını görenler tarafından takdir topladı.Son zamanlarda yaşanan hayvan katledilme olaylarından sonra böyle duyarlı insanların olması yürek ferahlatırken, bizlere ihtiyacı olan sokak hayvanlarına bu tür yardımların yapılmasının bu sıcak havalarda ne kadar önemli olduğunun bilincinde olmamız gerekiyor.Özellikle sıcak havalarda su ve yiyecek sıkıntısı çeken hayvanların görünüşlerinde olan değişimleri bilerek onlara nasıl yardım etmemiz gerektiğini bilebiliriz. Sokakta dolaşan ve kirli görünen tüyleri yapışmış bir hayvan susuzluk çekiyor demektir. Böyle bir durumda onların rahat su içmelerini sağlayacak bir kapta susuzluklarını gidermek gerekir.