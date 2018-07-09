Urfa Lezzetleri Moritanya'da Tanıtıldı

Bu Tür Fırsatlara İhtiyacımız Var

Bilgileri Var Ama Yeterli Değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Türk mutfağının kendine has özellikleri ve zengin çeşitleri hakkında Moritanyalı aşçılara eğitim verildi.Türk ve Osmanlı Mutfağı ÖğretildiÖzellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ünlü işletmelerde görev yapan lezzet ustası 22 şef, başkent Nuakşot'ta 45 gün Moritanyalı meslektaşlarına başta Türk ve Osmanlı mutfağının öne çıkan yemekleri olmak üzere hijyen, gıda güvenliği ve servis hizmetleri konusunda eğitim verdi.Eğitime katılarak Türk yemeklerini öğrenen 480 aşçı ve şef, Moritanya'da kıta cumhurbaşkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen 31. Afrika Birliği Zirvesi'nde, "Hünkar beğendi, islim kebabı ve Çerkez tavuğu" gibi lezzetleri konuklara ikram etti.Moritanya'da eğitimlere katılan Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) Genel Koordinatörü Yılmaz Ede, yaptığı açıklamada, Türk mutfağını yurt dışında tanıtmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Afrikalıların dost ülke olarak gördükleri Türkiye'nin yemek kültürüne de hayran kaldığını vurgulayan Ede, şöyle devam etti:"TİKA aracılığıyla Moritanya'ya gittik, 45 gün süren bir eğitim oldu. Moritanyalı öğrencilere ve şeflere eğitimler verdik. Türk mutfağı ile servis, kat hizmetleri ve mutfak uygulamalarıyla ilgili bilgi verdik. Eğitime katılan kursiyerler, 31. Afrika Birliği Zirvesi'nde 54 ülkenin Cumhurbaşkanına hizmet etti. Beklenenin çok üzerinde, verimli bir çalışma oldu. Afrika'da bu eğitimlere büyük ihtiyaç var. Bizim de Türk mutfağını global manada tanıtmak için bu tür fırsatlara ihtiyacımız var. Afrika kıtasının imkanları bize göre çok kısıtlı. Gayet güzel bir çalışma oldu."Yılmaz Ede, uygulamalı eğitimler ve pratik bilgiler sayesinde kısa sürede temizlik konusunda ciddi bir farkındalık oluşturduklarına dikkati çekerek "İlk etapta bu manada çalışma yaptık ve çok iyi düzelmeler oldu. Bilgileri var ama yeterli değildi, uygulamalar ile bunu düzelttik." dedi.Ede, Türk mutfağında yetişen çok sayıda hamarat şefin bu tür organizasyonlar aracılığıyla dünyanın farklı bölgelerinde ülkesini en iyi şekilde temsil etme kabiliyetinde olduğunu kaydetti.