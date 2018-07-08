Urfa'da,8 Kişi İhraç Edildi!

Urfa’da Adalet Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Çalışan 8 Kişi İhraç Edildi.Şanlıurfa’da, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 701 sayılı KHK ile ihraç edilenlerin isim isim listesi;Olağanüstü Hal kapsamında 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre;Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998 kişi,Diyanet İşleri Başkanlığından 240 kişi,Dışişleri Bakanlığından 38 kişi,İçiçleri Bakanlığından 31 kişi, (4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi)