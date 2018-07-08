Urfa'da,8 Kişi İhraç Edildi!

Şanlıurfa’da, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 701 sayılı KHK ile ihraç edilenlerin isim isim listesi;
Meral Hadidi-Zabıt Kâtibi
Bünyamin Doğan- Zabıt Kâtibi
Seyfullah Şahin-Uzman(SHS)
Savaş Dişlik-Mübaşir
Ayşe Solak-Sosyolog
Hikmet Demir-Öğretmen
Yakup Toprak-Ceza İnfaz Kurumu 2.Müdürü
Ahmet Ayan-İnfaz ve Koruma Memuru
Olağanüstü Hal kapsamında 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre;
Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998 kişi,
Diyanet İşleri Başkanlığından 240 kişi,
Dışişleri Bakanlığından 38 kişi,
İçiçleri Bakanlığından 31 kişi, (4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi)
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