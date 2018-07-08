Urfa'da,14 Öğretmen İhraç Edildi

701 sayılı KHK ile ihraç edilen öğretmenlerin listesiİhraç edilen öğretmenlerin listesi incelendiğinde en çok ihraçların olduğu iller arasında Ankara, İstanbul gelmektedir. Diyarbakır, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Van illerinde de meslekten ihraçların yoğun olduğu söylenebilir.İşte Şanlıurfa'da İhraç Edilen Öğretmenlerin İsimleri;Olağanüstü Hal kapsamında 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre;Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998 kişi,Diyanet İşleri Başkanlığından 240 kişi,Dışişleri Bakanlığından 38 kişi,İçiçleri Bakanlığından 31 kişi, (4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi)