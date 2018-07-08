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Bu haber 08 Temmuz 2018 12:35:05 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Eski İl Müdürü Uyarmıştı,Mafya Detayları Ortaya Çıktı!

Firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü arayan ekipte görevli olan mahrem imam Özoğluöz'ün sır perdesi aralanıyor! Özoğluöz'ün karanlık işlere karışan mafya gruplarıyla irtibatları ve fotoğrafları ortaya çıktı.

Urfa Eski İl Müdürü Uyarmıştı,Mafya Detayları Ortaya Çıktı!

15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'nün sivil ayağının bir numarası olan firari Adil Öksüz'ü bulmakla görevli polis ekibinde yer alan isimlerden Sakarya KOM Şube Müdürü Ercan Özoğluöz ile ilgili gerçekler birer birer gün yüzüne çıkıyor. AKŞAM'ın ulaştığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazılan kritik belgeye göre, dönemin Sakarya Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, Ercan Özoğluöz'ün mutlaka görevden alınıp uzaklaştırılması gereken bir isim olduğunu vurguluyor.

DEVLETE İHANET İÇİNDE!

Ercan Özoğluöz'ün devlete ihanet içinde olduğunu anlatan Pınarbaşı, yazısında bu durumu delilleriyle birlikte ortaya koyuyor. Özoğluöz'ün bir türlü görevden alınmaması akıllarda pek çok soru işareti bıraktı. Özoğluöz, son olarak MİT'in gerçekleştirdiği operasyonda elde edilen 'mahrem imam' olduğuna dair delillerle gözaltına alınıp tutuklanmıştı. İşte çok konuşulacak o belgenin detayları: Özoğluöz ile Cüneyt Aytop'un Sakarya'da faaliyet gösteren ve mafya olarak adlandırılan gruplarla yakından ilişkili olduğu ortaya çıktı.

53 KEZ WHATSAPP'TAN YAZMIŞ

Bu kişilerden suç örgütü lideri S.A.S. ve A.A. gözaltına alındı. Kilit isim ise Cüneyt Aytop'tu. Aytop, mafya gruplarıyla Özoğluöz'ün arasında iletişim köprüsünü kuruyordu. Aytop'un FETÖ içerisinde faaliyetlerinden dolayı adli işlem yapılan bir şahıstan adli yaptırımdan kurtarmak vaadiyle, bir başka şahıstan da içkili yer ruhsatına aracılık yapacağı vaadiyle para aldığı belirlendi. A.A.'nın ise adam öldürmekten de kaydı var. Aytop'un bu şahıslarla yoğun bir yazışma trafiği içerisinde oldukları tespit edildi. 8 Eylül - 21 Şubat 2016 tarihleri arasında, S.A.S ile Ercan Özoğluöz'un 52 kez, Osman Yıldırım ve S.A.S.'ın ise 53 kez WhatsApp görüşmesi yaptığı belirlendi. Aytop ile Ercan Özoğluöz'ün 404 kez, Osman Yıldırım'ın ise Aytop ile 102 kez telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.

Fotoğrafları var

Cüneyt Aytop, S.A.S ve A.A.'nın bir devlet kurumunda otomatik silahlarla çekilen fotoğrafları bulundu. Bunlara ilave olarak Aytop'un özellikle kamu görevlileriyle hizmet binalarında çekilmiş fotoğrafları da var. A.A. gibi sabıkalı şahıslarla ilişki içinde bulundukları karanlık işler yaptıkları sabit olan isim ile Aytop ve S.A.S.'nın çeşitli yollarla emniyet birimleri arasındaki atamalara müdahale ederek emniyet içinde nüfuz etmeye ve bu durumdan kazanım çıkarmaya çalıştıkları belirlendi.

(Akşam)

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Firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü arayan ekipte görevli olan mahrem imam Özoğluöz'ün sır perdesi aralanıyor! Özoğluöz'ün karanlık işlere karışan mafya gruplarıyla irtibatları ve fotoğrafları ortaya çıktı.
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