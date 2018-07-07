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Bu haber 07 Temmuz 2018 21:44:53 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Emniyetinden Dev Operasyon,Yüzlerce...

Şanlıurfa'da 233 çalıntı motosiklet ele geçirdi

Urfa Emniyetinden Dev Operasyon,Yüzlerce...

Şanlıurfa'da 233 çalıntı motosiklet ele geçirdi

İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;

”Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri, Şanlıurfa ve çevre illerden çok sayıda motosikletin çalındığını ve çalınan motosikletlerin para karşılığında köylere satıldığını tespit etti. Bunun üzerine düğmeye basan polis, Viranşehir, Akçakale Suruç, Siverek, Hilvan ve Harran ilçelerinde yaptığı çalışmada 4 Bin motosikletin sorgusunu yaptı. Bunlardan piyasa değeri 600 Bin TL olan 233 adet motosikleti çalıntı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 108 kişi hakkında adli işlem yapıldı.''
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Asayiş
Urfa Emniyetinden Dev Operasyon,Yüzlerce...
Urfa Emniyetinden Dev Operasyon,Yüzlerce...
Şanlıurfa'da 233 çalıntı motosiklet ele geçirdi
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PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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