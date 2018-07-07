Urfa Emniyetinden Dev Operasyon,Yüzlerce...

İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;
”Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri, Şanlıurfa ve çevre illerden çok sayıda motosikletin çalındığını ve çalınan motosikletlerin para karşılığında köylere satıldığını tespit etti. Bunun üzerine düğmeye basan polis, Viranşehir, Akçakale Suruç, Siverek, Hilvan ve Harran ilçelerinde yaptığı çalışmada 4 Bin motosikletin sorgusunu yaptı. Bunlardan piyasa değeri 600 Bin TL olan 233 adet motosikleti çalıntı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 108 kişi hakkında adli işlem yapıldı.''
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