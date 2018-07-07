Urfa'ya Destek Müjdesi!

2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı’na Başvurular Başlıyor!

Sosyal Destek Programı (SODES) Ajansımız Tarafından Uygulanacak!

Kalkınma Bakanlığı'nın Sosyal Destek Programının bu yıl Şanlıurfa ve Diyarbakır'da faaliyet gösteren Karacadağ Kalkınma Ajansı (KKA) tarafından uygulanacak. Ajanstan yapılan duyuruda, SODES proje destek çağrısına yakın bir tarihte çıkılacağı belirtildi.