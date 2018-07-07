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Bu haber 07 Temmuz 2018 20:52:07 Tarihinde eklenmiştir.

Eyyübiye Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarını Sürdürüyor

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir noktasında kilitli beton parke taşı döşeme ve stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Eyyübiye Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarını Sürdürüyor

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir noktasında kilitli beton parke taşı döşeme ve stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Vatandaşların mağduriyetini gidermek ve hayat standartlarını yükseltmek adına çalışmalarına ara vermeden devam eden Eyyübiye Belediyesi, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla talepleri de anında karşılıyor. Ekipler son olarak, yeni yaşam alanı olarak adlandırılan Yenice Mahallesi 5094. Sokaktaki Turkuaz konutlarında belirlenen program dahilinde kilitli beton parke taşı döşeme işlemine başladı. Alanda çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla birlikte kilitli beton parke taşı döşeme işlemini başlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 8000 bin metre karelik alanda çalışma yürütecek. 12 metrelik yol olarak isimlendirilen bölgede başlatılan çalışmalar 10 gün sürecek. Üst yapı çalışmasında dur durak bilmeyen Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan merkezde kilitli beton parke taşı döşeme, bakım ve onarım çalışmaları diğer yandan kırsal mahallelerde ise hem kilitli beton parke taşı döşeme hem de stabilize yol yapım ile takdir topluyor.  Sürdürülen çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür etti.

Mahallelerinde yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Muhittin Göktaş,” Mahallemizde yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz. Konutlarımızda kilitli beton parke taşı döşeme işlemine başlanıldı. İnşallah kısa süre içinde bitirilecek. Yapılan çalışmalardan dolayı vatandaşlarım adına Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye ve Eyyübiye Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederim.” Dedi.

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Eyyübiye Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarını Sürdürüyor
Eyyübiye Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarını Sürdürüyor
Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir noktasında kilitli beton parke taşı döşeme ve stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
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