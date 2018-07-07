Urfa’da Korkunç Kaza,Köpek Sonu Oldu.

Ceylanpınar’da Meydana Gelen Kazada,1 Kişi Hayatını Kaybederken,6 Kişi Yaralandı.Urfa-Mardin Karayolunda,Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırması Sonucu Takla Attı.Kaza da 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.Kaza, Mardin’in Kızıltepe İlçesi Yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tacettin Yavuz yönetimindeki 63 VS 191 plakalı otomobil, Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırması Sonucu Takla Attı.Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti,6 kişi yaralandı. Yaralılar Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Kızıltepe İlçesinde ki Hastanelere Kaldırıldı.Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Berfin Yavuz, hayatını kaybetti.Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.