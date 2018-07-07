Kahraman Kim?,Altaylı'da Tartışmalara Katıldı!

Fatih Altaylı, köşe yazısında Göbeklitepe’nin asıl kahramanını açıkladı.
İşte O Yazı;
‘’Bir Göbeklitepe tartışmasıdır sürüyor.
Hıncal Abi’nin, yani Hıncal Uluç’un, “Göbeklitepe’nin meşhur olmasını sağlayan Ece Vahapoğlu’dur” demesinin ardından başlayan tartışmada herkesin söyleyecek bir lafı var.
Aslına bakarsanız bu tartışmada herkes haklı.
Nasreddin Hoca gibi bir yaklaşımda bulunduğumun farkındayım ama Göbeklitepe için pek çok kişi elinden gelen küçük büyük katkıyı yapmaya çalışıyor.
Bunda da bir kötülük, bir yanlışlık yok.
Ama Göbeklitepe’nin asıl kahramanı hiç de bildik tanıdık birisi değil.
Göbeklitepe’de “Bir şeyler olduğu” fikri 1960’ların başına dayanıyor.
Ancak üstünkörü yapılan araştırmalardan bir şey çıkmamış ve konu kapanmış.
Fakat 1983 yılında Göbeklitepe’deki tarlasını süren bir Urfalı köylü, Mahmut Kılıç, pulluğuna takılan bir taşı yerden alınca Göbeklitepe günışığına çıkıyor.
Bu saygıdeğer köylü bulduğu işlenmiş taşı fırlatıp atmıyor.
Üzerinde bir kabartma var diye alıp evine süs diye de götürmüyor.
Taşın sıradışı bir şey olduğunu fark edince doğruca Şanlıurfa Müzesi’nin yolunu tutuyor ve taşı müzeye teslim ediyor. Bulduğu yerin de ayrıntılı bir tarifini yapıyor.
Müze önce taşı sergilemeye başlıyor.
Bu arada da bölgede kazı yapmak için gerekli girişimlere başlanıyor. 10 yıl kadar sonra Urfa Müzesi’nin öncülüğünde, Alman Arkeolog Klaus Schmidt danışmanlığında kazılar başlıyor.
Sonunda da tarih bilgimizi değiştiren tapınak ortaya çıkıyor.
12 bin yıl önce yapılmış ve sonra da üzerinin bilinçli olarak toprakla örtüldüğü düşünülen Göbeklitepe...
Dahası bölgede Göbeklitepe benzeri 16 tapınak daha olduğu tahmin ediliyor.
Ancak onların ortaya çıkarılması için henüz bir faaliyet yok. Çünkü öncelik Göbeklitepe’nin tam olarak ortaya çıkması ve korunması.
Çünkü diğerleri zaten toprak altında ve binlerce yıldır korunuyor.
Göbeklitepe’deki ilk tapınak tam olarak günışığına çıkıp, gerekli koruma önlemleri tamamlandıktan sonra sıra diğerlerine gelecek.
Sonuç olarak Göbeklitepe’nin asıl kahramanı işte o köylüdür.
Gerisi lafügüzaf...’’
Yorum Yap