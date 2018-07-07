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Bu haber 07 Temmuz 2018 20:11:48 Tarihinde eklenmiştir.

Yıldırım Urfaspor'da!

Şanlıurfaspor Bucaspor'dan 23 yaşındaki sağ bek Sancar Yıldırım ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Yıldırım Urfaspor'da!

 Şanlıurfaspor Bucaspor'dan 23 yaşındaki sağ bek Sancar Yıldırım ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Şanlıurfaspor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, kulüp başkanı Emin Yetim de katıldı.
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Spor
Yıldırım Urfaspor'da!
Yıldırım Urfaspor'da!
Şanlıurfaspor Bucaspor'dan 23 yaşındaki sağ bek Sancar Yıldırım ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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