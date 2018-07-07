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Bu haber 07 Temmuz 2018 12:32:33 Tarihinde eklenmiştir.

Göbeklitepe Tartışmasında İşin Aslı Ne?

Tartışmanın fitilini Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç’un “Göbeklitepe, Ece Vahapoğlu’dur!” başlıklı yazısı ateşledi.

Göbeklitepe Tartışmasında İşin Aslı Ne?

Dünya'nın ilk tapınağı olarak gösterilen Göbeklitepe, Unesco'nun kalıcı dünya mirası listesine kabul edildi.

Göbeklitepe’nin miras listesine kabul edilmesinin ardından bir tartışma başladı.

ULUÇ’UN YAZISI TARTIŞMA BAŞLATTI: “GÖBEKLİTEPE ECE VAHAPOĞLU’DUR”

Tartışmanın fitilini Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç’un “Göbeklitepe, Ece Vahapoğlu’dur!” başlıklı yazısı ateşledi.

Uluç yazısında Göbeklitepe’nin farkına varılmasını Ece Vahapoğlu’nun sağladığını ileri sürdü. Uluç “Göbeklitepe'nin dünya farkında.. Bunu kim sağladı peki?.Söyleyeyim.. Ece Vahapoğlu!. Bu ülkede magazin malzemesi olan genç kadın... Bir gece sunar, haber olur... Geçen hafta evlendi, haber oldu… Ama Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan insanın o olduğunu kaç kişi bilir içimizde?..” dedi.

Yazısında “Göbeklitepe'yi bilen vardı... Minik şeyler yazanlar vardı... Ama kazıyı yapan Almanlar gizli kalması için ellerinden geleni yapıyorlardı.. ‘Niye’ diye sormazsınız değil mi?.” diyen Uluç şu ifadeleri kullandı:

 

“Bu hazineyi Ece fark etti işte ve önce ülkemize, sonra dünyaya duyurmaya karar verdi. Önce bir minik ekip kurdu imkanlarıyla.. Gidip gördüğü zaman, dünya tarihini değiştirecek bir olayla karşı karşıya olduğunu anladı. İş onun çapını çok aşmıştı. Şimdi dev bir sponsora ihtiyacı vardı. İki dosya hazırladı. Koç'a ve Doğuş'a...

Ferit Şahenk farkına vardı. Kaptı.. 50 gazeteciyi Göbeklitepe'ye götürecek tur düzenledi, Doğuş'un desteğiyle Ece.. Beni de bizzat gelip davet etti. Gidemedim ama yazdım.. Çok da yazdım.. Göbeklitepe'de yapılan törende zamanın Turizm Bakanı Ömer Çelik, Ferit Şahenk'e bir şiltle teşekkür ederken, Doğuş Gurubu Patronu "Ece'yi de çağırın. Ben bir şey yapmadım. Her şeyi o yaptı" dedi.”

DOĞUŞ GRUBU 2013 YILINDA SAHİPLENDİ

Hıncal Uluç yazısında Göbeklitepe’nin farkına varılmasını Ece Vahapoğlu ve Doğuş Grubu’nun sağladığını kazıyı yapan Almanların da Göbeklitepe’nin gizli kalması için elinden geleni yaptığını ileri sürüyor.

Doğuş Grubu da 2013 yılında Göbeklitepe için yaptıklarından bahsederek “Doğuş Grubundan ülkemizin tarihsel mirası ‘Göbekli tepe’nin tanıtımına büyük destek”başlıklı bir bülten yayımlamıştı.

Uluç’a ilk tepki, hayatını kaybedene kadar Göbeklitepe kazılarını yürüten Klaus Schmidt’in eşi arkeolog Çiğdem Köksal Schmidt’den geldi. Göbeklitepe tartışması bununla sınırlı kalmadı.

2006 YILINDA HÜRRİYET’İN MANŞETİNDE

Göbeklitepe’yi dünyaya ilk duyuranın Der Spigel olduğu Türkiye’de ise Göbeklitepe’yle ilgili ilk çalışmanın Hürriyet gazetesi tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

Der Spiegel... 2006 yılında “Göbeklitepe’de cennet bulundu” manşetini attı. Der Spiegel haberinde Göbeklitepe’yi ve orada yapılan çalışmaları aktardı.

O tarihte Hürriyet Yazıişleri Müdürü olan Necdet Doğan, Hürriyet Almanya sorumlusu Kerem Çalışkan’ı arayıp Spiegel’in haberine dikkatini çekti. Çalışkan’ın görevlendirmesiyle haber Celal Özcan tarafından Türkçeye çevrildi. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök bu haberi Türkiye'de manşet yaptı.

Türkiye, Göbeklitepe’nin önemini ve Der Spiegel’in kapak yaptığı 2006 yılında Hürriyet’in manşetinden öğrendi.

 

2007 YILINDA SEYAHAT EKİNDE

2007 yılında ise Hürriyet gazetesinin Seyahat eki, Göbeklitepe’ye giderek bölgeyi ve kazıların durumunu anlattı.

Seyahat ekindeki Faruk Pekin imzalı haberde "Göbekli Tepe'yi gezerken, Stonehenge'den 6 bin yıl önce, üstelik demirin bulunmadığı bir çağda, çok daha iddialı anıtsal eserler yaratan ustaların becerisine hayran kalacaksınız. Yolunuz Çayönü'ne düştüğünde bugüne kadar tespit edilebilen en eski kent meydanına ayak basacaksınız" ifadeleri yer aldı.

 

Sonuç olarak Hıncal Uluç’un Göbeklitepe’yi dünyaya tanıtanın Ece Vahapoğlu iddiası çok da doğru gözükmüyor. Hürriyet’in 2006 ve 2007’de üzerine düştüğü Göbeklitepe’yle ilgili Vahapoğlu Doğuş Grubu’yla birlikte 2013 ve 2014 yıllarında çalışmalar yapmıştı.

Odatv.com

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Kültür
Göbeklitepe Tartışmasında İşin Aslı Ne?
Göbeklitepe Tartışmasında İşin Aslı Ne?
Tartışmanın fitilini Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç’un “Göbeklitepe, Ece Vahapoğlu’dur!” başlıklı yazısı ateşledi.
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