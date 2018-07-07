Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 07 Temmuz 2018 12:26:43 Tarihinde eklenmiştir.

Elektronik imza sayısı yüzde 4,7 arttı

BTK, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu’nu açıkladı. Son verilere göre, 2018'in ilk çeyreği itibariyle 2 milyon 881 bin 967 adet e-imza üretildi.

Elektronik imza sayısı yüzde 4,7 arttı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2018 yılı ilk çeyrek Pazar Verileri Raporu’nu yayımladı. Mart 2018 sonu itibarıyla, 2 milyon 881 bin 967 elektronik imza üretildi. Mobil imza sayısı 507 bin 183’e ulaştı. Toplamda 3 milyon 389 bin 150 sertifika oluşturuldu. 2018 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre elektronik imza sayısında % 4,7 artış, mobil imza sayısında ise % 3,1 yükseliş gerçekleşti.

E-dönüşüm projeleri ve artan farkındalık e-imza sayısına yansıdı

BTK verilerine göre, 2017 yılının son çeyreğinde 2 milyon 752 bin 738 olan elektronik imza sayısı, 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 4,7 artarak 2 milyon 881 bin 967’ye ulaştı. 2017’nin son çeyreğinde 492 bin 142 olan mobil imza sayısı ise yüzde 3,1 arttı. 507 bin 183 adet mobil imza üretildi.

E-imza ile maliyetler %50 azalıyor

Islak imzadan e-imzaya geçişin e-dönüşüm projeleriyle hızlandığını vurgulayan E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “E-imza kullanımın artışı kamuya, özel sektöre ve bireylere önemli katma değerler sağlıyor. Şirketler, e-imza ile onay işlemlerinde ıslak imzanın neden olduğu zaman kayıplarını ve kağıt kullanımıyla çevreye verilen zararı büyük ölçüde azaltıyor. Yüzde 50 oranında maliyet tasarrufu sunan e-imza ile daha etkin, hızlı ve güvenli bilgi alışverişi sağlanıyor. Bireyler tarafında kimlik doğrulama ve imza gerektiren süreçlerde büyük kolaylık sağlayan e-dönüşüm sürecinin temel uygulaması olan e-imza ile ekonomiye çok yönlü katkı sağlanıyor.” dedi.

Etiketler
Yorum Yap
Teknoloji
Elektronik imza sayısı yüzde 4,7 arttı
Elektronik imza sayısı yüzde 4,7 arttı
BTK, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu’nu açıkladı. Son verilere göre, 2018'in ilk çeyreği itibariyle 2 milyon 881 bin 967 adet e-imza üretildi.
​E-ticarette dükkanlar kapanıyor, pazar büyüyor
​E-ticarette dükkanlar kapanıyor, pazar büyüyor
2014’ten 2018’e online alışveriş yapılan sitelerin sayısı bin 263’den 799’a gerilerken, pazarın büyüklüğü 14 milyar TL’den 42,2 milyar TL’ye çıktı.
Başkan Peltek'ten,Üniversiteye Destek...
Başkan Peltek'ten,Üniversiteye Destek...
Harran Üniversitesinin desteğiyle hazırlanan Sanal Gerçeklik İşbirliği Projesi açılış töreni ve 4. Workshop Çalışması Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ev sahipliğinde gerçekleşti.
Whatsapp'ı artık herkes kullanamayacak! Sınır geliyor...
Whatsapp'ı artık herkes kullanamayacak! Sınır geliyor...
Avrupa’da 13 yaşından küçüklerin WhatsApp kullanması yasaktı. Son düzenlemeler uygulamadaki ile bu yaş sınırı 16’ya yükseltildi.
WhatsApp'a bir bomba özellik daha!
WhatsApp'a bir bomba özellik daha!
WhatsApp’a bir yenilik daha geldi. WhatsApp’taki sesli mesajlaşmaya gelen yeni özellik sayesinde sesli bir WhatsApp mesajını göndermeden dinlemek artık mümkün.
En Çok Mobil'de Kim Geziniyor?,Kadınlar mı,Erkekler mi?
En Çok Mobil'de Kim Geziniyor?,Kadınlar mı,Erkekler mi?
Sosyal ağlar ve mobil platformlarda 5 milyonu aşkın oyuncunun indirdiği oyunlara ait verileri inceleyen Mynet, kadın oyuncular arasında en popüler oyunların Çanak Okey, Mynet Okey, 101 Çanak Okey, Kelimebul, Tavla ve 101-34-51 olduğunu açıkladı.
Whatsapp Kullananlar Dikkat!
Whatsapp Kullananlar Dikkat!
Yeni Özellikler Son Sürümle Beraber Geldi.
Facebook, Twitter ve WhatsApp kullananlar bu habere dikkat!
Facebook, Twitter ve WhatsApp kullananlar bu habere dikkat!
ABD'nin bilgi depolama cihazları ile dünya üzerinde kullanılan tüm iletişim kanallarını takip edeceği; WhatsApp, Twitter ve Facebook verilerini kaydedeceği iddia edildi..
iPhone kullanıcılarına şok! Telefonları bozuyor
iPhone kullanıcılarına şok! Telefonları bozuyor
Apple tarafından yayınlanan iOS 11.3 güncellemesinin ekranı değiştirilen iPhone 8’lerin dokunmatik özelliğini devre dışı bıraktığı belirtildi
WhatsApp kullanıcıları bu tuzağa dikkat
WhatsApp kullanıcıları bu tuzağa dikkat
Sahte WhatsApp haberleri kullanıcıları korkuttu! Kişisel verileriniz tehlikede
Aralarında Sizde Olabilirsiniz,Facebook Kullanan...
Aralarında Sizde Olabilirsiniz,Facebook Kullanan...
Facebook skandalında Türkiye'de etkilenen kullanıcı sayısı belli oldu
Aralarında Sizde Olabilirsiniz,İtiraf Geldi!
Aralarında Sizde Olabilirsiniz,İtiraf Geldi!
Facebook'ta Büyük Skandal,Her Şey Ortaya Çıktı.Milyonlarca Kişinin Bilgileri usulsüz kullandılar.
“Ben seni kötüleyemem hiç”
“Ben seni kötüleyemem hiç”
Göbeklitepe Tartışmasında İşin Aslı Ne?
Göbeklitepe Tartışmasında İşin Aslı Ne?
Urfa Projeleri,Satışa Sunuldu!
Urfa Projeleri,Satışa Sunuldu!
Urfa'da,Küçük Çocuğun Feci Sonu
Urfa'da,Küçük Çocuğun Feci Sonu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
40°C / 27°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:19
Güneş
05:05
Öğle
12:37
İkindi
16:26
Akşam
19:57
Yatsı
21:33
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿