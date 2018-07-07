Urfa Projeleri,Satışa Sunuldu!

Başvurular 31 Aralık 2018’e Kadar Devam Edecek

2. Etap Projesinde En Ucuz Konut 169 bin TL

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Şanlıurfa Maşuk’ta hayata geçirilen 4. Bölge 1 ve 2. Etap projeleri için başvuru süreci başladı. Bugün itibari ile başlayan başvuru sürecinde 1. Etap kapsamında 95 adet, 2. Etap kapsamında 148 adet konut satışa sunuldu.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, TOKİ Şanlıurfa Maşuk 4. Bölge 1. Etap Projesi’ndeki 95 adet konut için bugün itibari ile başvuru sürecini başlattı. Satışa sunulan bu konutlar için vatandaşlar 6 Temmuz – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.TOKİ Şanlıurfa Maşuk 4. Bölge 1. Etap Projesi’nde yer alan 95 adet konuttan 23 adedi üç oda bir salon şeklinde hayata geçirilirken, 72 adedi ise dört oda bir salon olarak hayata geçiriliyor. Yüzde 10, 15 ve 25 civarındaki peşinatlarla ve 96’dan 156 aya varan vade seçenekleriyle ev sahibi olunabilen projede, en az taksit tutarı 817,02 TL olarak belirlendi.Öte yandan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, TOKİ Şanlıurfa Maşuk 4. Bölge 2. Etap Projesi’ndeki 148 adet konutu da bugün itibari ile satışa sundu. Başvuru süreci 1. Etap ile aynı olan projedeki söz konusu bu konutların 69 adedi üç oda bir salon, 79 adedi ise dört oda bir salon tipli dairelerden meydana geliyor.Şanlıurfalı vatandaşlar projeden yüzde 10, 15 ve 25 civarındaki peşinat bedelleri ile konut sahibi olma imkanına erişirken, projedeki en ucuz konutun bedeli ise 169 bin 937 TL olarak belirlendi.Her iki projede de son başvuru tarihi 31 Aralık 2018 oldu.