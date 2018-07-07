Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 07 Temmuz 2018 00:37:19 Tarihinde eklenmiştir.

Dedaş'tan,Urfa'ya Güzel Haber

Dicle Elektrik Dağıtım şirketi, 5 milyon liralık bir yatırımla Karaköprü'deki enerji şebekesini ye raltına alıyor. Bu yatırımla ilçedeki kurulu elektrik gücünün yüzde 10 oranında artacağı ve bundan yaklaşık 5 bin abonenin olumlu yönde etkileneceği bildirildi.

Dedaş'tan,Urfa'ya Güzel Haber

Dicle Elektrik Dağıtım şirketi, 5 milyon liralık bir yatırımla Karaköprü'deki enerji şebekesini ye raltına alıyor. Bu yatırımla ilçedeki kurulu elektrik gücünün yüzde 10 oranında artacağı ve bundan yaklaşık 5 bin abonenin olumlu yönde etkileneceği bildirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri Atakent mahallesinde 3.700 metre uzunluğundaki alçak gerilim kablosunu yeraltına döşedi. 

Yatırım kapsamında 2.100 metre  XLPE yeraltı kablosu da döşeyen enerji şirketi, diğer yandan cadde ve sokak aydınlatmalarına ait kabloları yer altına alıyor. İlçede kurulu elektrik gücünü yüzde 10 oranında artıracak söz konusu yatırım tamamlandığında çalışma bölgesindeki 5 bin aboneye kesintisiz ve kaliteli enerji verilebilecek.
 

En İyi Hizmeti Sunmaya Çalışıyoruz

Yatırımlar tamamlandığında tüketicilere sundukları enerji kalitesinin de artacağını belirten Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, “Tüketicilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Bunun için elektrik dağıtım şebekemizi yeniliyoruz. Karaköprü ilçemizde birçok noktada devam eden yeraltı şebeke yatırımlarımız, havai hatlar ortadan kalkacağından şehrin görüntüsüne de olumlu katkı sağlayacaktır” dedi.

Planlı kesintileri 48 saat önceden duyuruyoruz

Yatırım çalışmaları ile yeni elektrik dağıtım tesisleri kurduklarını da kaydeden İl Müdürü Hondu, “Çalışmalar esnasında veya yapılan yeni tesislerin devreye alınması aşamasında planlı kesintiler uygulamak zorunda kalıyoruz. Belki kısa bir süre sorun yaşanıyor ama tüm bu çalışmalar sayesinde yakın zamanda elektrik altyapısında hiçbir sorun yaşanmamasını sağlayacak. Abonelerimizin yararına olan bu çalışmalar sırasında gerçekleştirilen planlı kesintileri 48 saat öncesinden abonelerimize duyuruyoruz. Tüketicilerimiz iletişim bilgilerini güncelleyerek bu duyuruları SMS olarak cep telefonlarından da alabilir” şeklinde konuştu.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Urfa Projeleri,Satışa Sunuldu!
Urfa Projeleri,Satışa Sunuldu!
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Şanlıurfa Maşuk’ta hayata geçirilen 4. Bölge 1 ve 2. Etap projeleri için başvuru süreci başladı.
Urfa'da,Küçük Çocuğun Feci Sonu
Urfa'da,Küçük Çocuğun Feci Sonu
Eyyübiye İlçesinde yaşayan 9 yaşındaki Hamit Bozkurt, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Dedaş'tan,Urfa'ya Güzel Haber
Dedaş'tan,Urfa'ya Güzel Haber
Dicle Elektrik Dağıtım şirketi, 5 milyon liralık bir yatırımla Karaköprü'deki enerji şebekesini ye raltına alıyor. Bu yatırımla ilçedeki kurulu elektrik gücünün yüzde 10 oranında artacağı ve bundan yaklaşık 5 bin abonenin olumlu yönde etkileneceği bildirildi.
Urfa Valiliğinde Çalışacak İsimler Belli Oldu
Urfa Valiliğinde Çalışacak İsimler Belli Oldu
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Şanlıurfa Valiliği ve bağlı birimlerde istihdam edilecek isimler belirlendi.
Urfa’da Motor Takla Attı,2 Yaralı
Urfa’da Motor Takla Attı,2 Yaralı
Şanlıurfa’da Motosiklet kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada 2 Kişi Yaralandı
Urfa'da Feci Kaza,Çok Sayıda Yaralı Var..
Urfa'da Feci Kaza,Çok Sayıda Yaralı Var..
Kafa Kafaya Çarpıştılar. Kaza da 5 Kişi Yaralandı
Efsane Film Vizyona Girdi,Ready Player One Klipleri
Efsane Film Vizyona Girdi,Ready Player One Klipleri
Yönetmen Steven Spielberg Muhteşem Bir Filmle Geri Döndü; Başlat Ready Player One Klipleri
Fakıbaba'dan Urfa Müjdesi,Bu Yıl İçinde Yapılacak
Fakıbaba'dan Urfa Müjdesi,Bu Yıl İçinde Yapılacak
​Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri çalışmalarıyla ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı:
'Urfa'yı Daha İleriye Taşıyacağız'
'Urfa'yı Daha İleriye Taşıyacağız'
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi tanıtım toplantısı, GAPTEM konferans salonunda yapıldı.
Urfa Tugayı'nda Yaşanan Hareketliliğin Nedeni Belli Oldu
Urfa Tugayı'nda Yaşanan Hareketliliğin Nedeni Belli Oldu
Süleyman Şah Türbesi’ni korumakla görevli Şanlıurfa Tugay Komutanlığı sınır birliklerini takviye etti. Askerler, PKK’lı teröristler Münbiç’ten çıkar çıkmaz, sınırı geçip Karakozak’ta nöbete başlayacak. Tugayın bir diğer görevi Süleyman Şah’ın naaşını Eşme’den alıp yeniden Karakozak’a taşımak.
Korkunç Urfa Detayı!
Korkunç Urfa Detayı!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, son günlerde artan kayıp çocuklar ile ilgili Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak bir rapor hazırladı.
Katar'dan,Urfa'ya Yatırım Sinyali
Katar'dan,Urfa'ya Yatırım Sinyali
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli misafirlere yönelik çeşitli hayır hizmetlerinde bulunan Katar Hayır Derneği Türkiye Temsilcisi Mohamed Ouahi ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Urfa Projeleri,Satışa Sunuldu!
Urfa Projeleri,Satışa Sunuldu!
Urfa'da,Küçük Çocuğun Feci Sonu
Urfa'da,Küçük Çocuğun Feci Sonu
Dedaş'tan,Urfa'ya Güzel Haber
Dedaş'tan,Urfa'ya Güzel Haber
Urfa Valiliğinde Çalışacak İsimler Belli Oldu
Urfa Valiliğinde Çalışacak İsimler Belli Oldu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
39°C / 25°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:19
Güneş
05:05
Öğle
12:37
İkindi
16:26
Akşam
19:57
Yatsı
21:33
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿