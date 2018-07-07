Dedaş'tan,Urfa'ya Güzel Haber

En İyi Hizmeti Sunmaya Çalışıyoruz

Planlı kesintileri 48 saat önceden duyuruyoruz

Dicle Elektrik Dağıtım şirketi, 5 milyon liralık bir yatırımla Karaköprü'deki enerji şebekesini ye raltına alıyor. Bu yatırımla ilçedeki kurulu elektrik gücünün yüzde 10 oranında artacağı ve bundan yaklaşık 5 bin abonenin olumlu yönde etkileneceği bildirildi.Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri Atakent mahallesinde 3.700 metre uzunluğundaki alçak gerilim kablosunu yeraltına döşedi.Yatırım kapsamında 2.100 metre XLPE yeraltı kablosu da döşeyen enerji şirketi, diğer yandan cadde ve sokak aydınlatmalarına ait kabloları yer altına alıyor. İlçede kurulu elektrik gücünü yüzde 10 oranında artıracak söz konusu yatırım tamamlandığında çalışma bölgesindeki 5 bin aboneye kesintisiz ve kaliteli enerji verilebilecek.Yatırımlar tamamlandığında tüketicilere sundukları enerji kalitesinin de artacağını belirten Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, “Tüketicilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Bunun için elektrik dağıtım şebekemizi yeniliyoruz. Karaköprü ilçemizde birçok noktada devam eden yeraltı şebeke yatırımlarımız, havai hatlar ortadan kalkacağından şehrin görüntüsüne de olumlu katkı sağlayacaktır” dedi.Yatırım çalışmaları ile yeni elektrik dağıtım tesisleri kurduklarını da kaydeden İl Müdürü Hondu, “Çalışmalar esnasında veya yapılan yeni tesislerin devreye alınması aşamasında planlı kesintiler uygulamak zorunda kalıyoruz. Belki kısa bir süre sorun yaşanıyor ama tüm bu çalışmalar sayesinde yakın zamanda elektrik altyapısında hiçbir sorun yaşanmamasını sağlayacak. Abonelerimizin yararına olan bu çalışmalar sırasında gerçekleştirilen planlı kesintileri 48 saat öncesinden abonelerimize duyuruyoruz. Tüketicilerimiz iletişim bilgilerini güncelleyerek bu duyuruları SMS olarak cep telefonlarından da alabilir” şeklinde konuştu.