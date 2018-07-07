Urfa Valiliğinde Çalışacak İsimler Belli Oldu

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan Toplum Yararına Programlar kapsamında Şanlıurfa Valiliği ve bağlı birimlerde istihdam edilecek 376 kişinin isimleri, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi.
Yapılan duyuruda, isimleri açıklanan kişilerin gerekli evrak ve belgeleri 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Şanlıurfa Valiliği’ne teslim edecekleri ve bildirilecek tarihte işbaşı yapacakları belirtildi. Gerekli evraklar Valiliğin resmi internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlandı.
İşte o isimler:
ABDULKADİR DEMİRER
ABDULLAH YILDIRIM
ABDULVAHAP KAN
ABDUREZAK YILDIRIM
ABUBEKİR OLGUN
ADİLE HADİDİ
ADİLE ÜLKÜM TAŞKIN
AHMET AKIN
AHMET AKSOY
AHMET BAY
AHMET ÇAKMAKLAR
AHMET KAYA
AHMET MODANLAR
AHMET URAL
AHMET YÜKSEL
AHMET SERHAT AKAY
ALİ ALTUNDAĞ
ALİ DİNÇ
ARZU ÇALIŞKAN
ARZU SAP
ARZU SÜLÜ
ARZU TEPE
ASLI BAĞÇEVAN
ASLI CANBEG
ASLI KARADAĞ
AYINZELİHA GÜNGÖR
AYLA ÇEPİK
AYNUR YEKTİR
AYSEL İNANIR
AYSEL TAV
AYŞE ASLAN
AYŞE DEĞERLİ
AYŞE EGİ
AYŞE KARAKUŞLU
AYŞE SÖZERİ
AYŞE YEKTİR
AYŞEGÜL DAĞ
AYŞEGÜL EVCİ
AYŞEGÜL KANPALTA
AYŞENUR AYDIN
AYŞENUR DÖRTKARDEŞ
AYTEN AKGÜL
AYTEN DEMİRDAL
AZİZ GÜL
AZİZ İLAN
AZİZE ÇAKMAK
AZİZE GÜLEN
BAHADDİN AKBAŞ
BAKIR DOĞANLARDAN
BEDİR YILAN
BEDRİYE DEMİR
BEDRİYE KIRATLI
BERCES BALANDI
BİLAL TURAN
BİRGÜL KILIÇ
BÜŞRA BAYIK
BÜŞRA CANBEG
BÜŞRA DOĞAN
BÜŞRA ERİŞMİŞ
BÜŞRA UYANIK
CAFER ÖZEN
CELAL YOLCU
CEMİL BALIK
CENAP AYKİN
ÇİĞDEM DEBELEK
DENİZ ATEŞ
DERVİŞ KAYA
DERYA DEMİR
DERYA TERZİ
DİLAN ÇOLAK
DİLEK POLAT
DİLEK TAŞALAN
DİLEK YAVUZ
DURSUN KARADAĞ
ECE NAZ URUÇ
EDA YARDIMCI
ELİF ÇOBANYILDIZI
ELİF DOĞAN
ELİF KAYA
ELİF NUR DAŞ
EMİN KILIÇ
EMİNE DEMİR
EMİNE DUMRUK
EMİNE KARAKEÇİ
EMİNE TUT
EMİNE YAŞAR
EMİNE YEKTİR
EMİNE KÜBRA GÜN
EMİRE URFALI
ENVER ŞİMŞEK
ESAT AY
ESMA EREN
ESRA GÜLBAHAR
ESRA KAYA
ESRA NUR GÖREN
ESVET PAKIR
FADİLE YOLCU
FATİH ALAY
FATMA ATAŞ
FATMA BEGENİLMİŞ
FATMA CUMART
FATMA ÇELLİK
FATMA DEMİR
FATMA DEMİRER
FATMA EKEN
FATMA IŞIKAY
FATMA KAVUK
FATMA KAYA
FATMA MERMER
FATMA TOKATLI
FATMA YEKTİR
FATMA GÖNÜL UYGUN
FERDA BAHTİYAR
FERİDE ELMAS TAKAL
FETHİ SARIKINACI
FETHİYE YEŞİL
FEVZİ ALTINDAĞ
FİDAN DUMDUN
FİLİZ KILIÇ
FUAT GÜLER
GAZAL KAYA
GÖZDE ÜNAL
GÜLER KARAKUŞ
GÜLİSTAN PARMAKSIZ
GÜLŞAH DEMİR
GÜLŞAH DOĞAN
GÜLŞEN ERBİL
GÜLÜZAR ÜNVER
GÜZİDE TAZE
HACI MEHMET ARSLAN
HACİ EDE
HACİ KARATAŞ
HALEF ÇIDIK
HALİL ASLAN
HALİL AYTAŞ
HALİL BEDEN
HALİL DEMİR
HALİL GÜZEL
HALİL KAÇAR
HALİL KILIÇ
HALİL YILMAZ
HALİL İBRAHİM DALKILIÇ
HALİME AĞAR
HALİME ÇİÇEK
HALİME GENÇ
HALİT ALLAHVERDİ
HALİT İLİ
HALİT KILIÇ
HALİT ÖNCEL
HAMİDE TUTUŞ
HARUN KORUR
HASAN ARSLAN
HASAN ŞELEK
HASAN YILDIRIM
HATİCE ACAR
HATİCE AKGÜL
HATİCE ÇİRKİN
HATİCE DEMİRKOL
HATİCE KARASAKAL
HATİCE KURT
HATİCE ŞİMŞEK
HATİCE ÜLGER
HAVA TOKLU
HAVVA TÜRKMENOĞLU
HÜLYA DİRİ
HÜRİYE ARSLAN
HÜSEYİN ARSLAN
HÜSEYİN ÇOBAN
HÜSEYİN DİLEK
HÜSEYİN EVREN
İBRAHİM CANPOLAT
İBRAHİM DEMİR
İBRAHİM DOĞAN
İBRAHİM ERENBUĞ
İBRAHİM KORKMAZ
İBRAHİM TOPRAK
İBRAHİM HALİL AKBAŞ
İBRAHİM HALİL ÇİMEN
İBRAHİM HALİL DEMİR
İBRAHİM HALİL ŞEKEROĞLU
İLKNUR DEMİR
İMAM HATİP TAŞ
İMREN ERTAŞ
İSA ALTUN
İSA ÇAĞIZ
İSA DEMİR
İSA ERTEM
İSMAİL AKDAĞ
İSMAİL BÜYÜK
İSMAİL ÇİFTÇİ
İZZEDİN ÇEVİK
İZZETTİN ARSLAN
JALE SADE
KADER ATEŞ
KADİR ŞAHİN
KADRİYE ŞAHAP
KINDA EL SALİH
KİMYAT ERCAN
KUDRET BAŞKAN
KÜBRA GÖR
KÜBRA İNANÇ
KÜBRA PİŞKİN
KÜBRA YURTSEVER
LAMİ GÖKKAYA
LAMİ KAYA
LATİF GÖK
LEMAN ALPTEKİN
LEYLA ASLAN
LEYLA RABİNDÜZ
LEYLA TOPRAK
LEYMUN TOPRAK
LÜTFİYE AKTAŞ
MAHMUT ARSLAN
MAHMUT ASLAN
MAHMUT ÇATAK
MAHMUT ÇETİNDAĞ
MAHMUT DAĞ
MAHMUT DEMİR
MAHMUT KANBAZ
MAHMUT MARAL
MAHMUT MÜJDE
MAHMUT ÖZKAPLAN
MAHMUT PELİN
MAHMUT POLAT
MAHMUT ULUGANYAN
MAKBULE ÖZER
MEDİNE KUYUMCU
MEDİNE ÖRNEK
MEHMET AĞLAMAZ
MEHMET ASLAN
MEHMET ÇELİK
MEHMET ÇİFTÇİ
MEHMET DEMİR
MEHMET DURMAZOĞLU
MEHMET ERDEM
MEHMET KARATAŞ
MEHMET KILIÇVURAN
MEHMET KIRMIZI TOPRAK
MEHMET KÖÇEBE
MEHMET MEKİK
MEHMET OK
MEHMET SAKALLI
MEHMET ŞELE
MEHMET TEKİN
MEHMET TEPE
MEHMET TULEGEN
MEHMET ULUKAHVECİ
MEHMET YOLCU
MEHMET AKİF DEMİR
MEHMET EMİN KÜÇÜK
MEHMET EMİN MAKUL
MEHMET EMİN TURGUT
MEHMET HAKKI ARSLAN
MEHMET HALİL KURT
MEHMET İKBAL CEYLAN
MEHMET REŞAT ÇUBUKÇU
MEHMET SAİT KABAKULAK
MEHMET SİNAN AKILLI
MEHMET ŞERİF KORKMAZ
MEHMET TALAT EROĞLU
MEHTAP ATMANOĞLU
MELEK FERFO ERARKADAŞ
MERYEM KAZANCIOĞLU
MESUDE ŞEKER
MİKAİL POLAT
MURAT DOLAŞ
MURAT SELÇUK
MURAT YATKIN
MUSTAFA AŞKIN
MUSTAFA ÇİFTÇİ
MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KÖÇEBER
MÜCAHİDE DEMİR
MÜSLÜM ALTUN
MÜSLÜM KILIÇ
MÜSLÜM TEPE
MÜŞEREF SEFER
NACİYE AYDEMİR
NACİYE ERDEM
NADİRE DAĞLI
NAHİDE DEMİR
NAZİF GABİŞ
NEBİHE BİCA
NECLA BOZKURT
NECLAN KIRMIZI
NESLİHAN YAVAŞ
NESRİN ÇETİN
NESRİN ÖNCEL
NEVİN ATEŞ
NEVİN ÇALIŞKAN
NEVİN YAKUT
NURDAN KAYA
NURTEN AKSOY
ORHAN ÇALI
ORHAN KARADAĞ
OSMAN AKALTUN
OSMAN BİRİŞİK
OSMAN SÖNMEZGÜL
ÖZGE YAGUŞ
ÖZLEM GENÇDAL
ÖZLEM POLAT
PINAR TEKEŞ
RABİA AKBABA
RABİA DENİZ
RABİA ESRA ARAZ
RAHİME TUBA TOPAL
RAMAZAN KORKMAZ
RECEP BALİ
RECEP ÇİFTÇİ
REMAZAN ÇELİK
REMZİ ERGÖR
REMZİYE HAN
RUKİYE AĞAÇ
SABRİ BAYRAM
SABRİ DÜGER
SAFİYE SEMRA İNCİ
SALİH AZAK
SEDA NUR URAL
SEHER MAZIK
SELİM ÖZTÜRK
SEMA KIZIL
SEMRA KAYA
SERDİL ALKAYA
SERVET KÖPRÜBAŞI
SEVDA KUŞ
SEVİL AKCAN
SEVİM AKYÜREK
SIDIKA ASLAN
SİNAN ULAK
SONGÜL ACET
SONGÜL KAYA
SONGÜL ŞEKER
SONGÜL TEKE
SONGÜL YÜCEL
SULTAN ÇELİK
SULTAN KANSU
SULTAN KAPLAN
SUNA ÇADAK
SUNA KOYUNCU
SUPHİ ATLI
SUZAN ŞAHİN
SUZAN TUT
SÜMEYE GÖRKEN
SÜMEYRA KESER
SÜMEYYE YILMAZTEKİN
SÜREYYA EDHEMOĞLU
ŞAREY AVCI
ŞENGÜL ATMACASOY
ŞEYMA ABASIZ
ŞEYMA ERİŞMİŞ
ŞİHMÜSLÜM KAYA
ŞÜKRAN AYDOĞDU
TUBA SERVETBAŞ
TUBA YAŞAR
TÜLAY SEVGİLİOĞLU
TÜRKAN BAYSAL
UĞUR YAVUZKOL
YASEMİN KATIRCI
YASİN BELİT
ZEHİDE HAFÇI
ZEHRA ARTAŞ
ZEHRA AY
ZEHRA DURMAZ
ZEHRA KIRTİMİR
ZEKİYE ÇİFTÇİ
ZEKİYE DEMİR
ZELİHA BECEL
ZERRUK KARAKUŞ
ZEYNEP ASLAN
ZEYNEP BOZKURT
ZEYNEP ÇİÇEK
ZEYNEP EKİNCİ
ZEYNEP KURT
ZEYNEP ŞAHAP
ZEYNEP TOPRAK
ZUHAL UTKU KIRGIN
Yorum Yap