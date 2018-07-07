Çiftçinin Yılan Hikâyesine Dönen Sorunu Çözüldü…

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Hazine arazilerinde ecrimisil ödeyerek tarım yapan yüzbinlerce çiftçinin yıllardır bekleyen ve yılan hikayesine dönen sorunuyla ilgili olarak, “ecrimisil ödeyerek üretim yapan yüzbinlerce çiftçimiz desteklerden yararlanamıyordu. Başbakan Yıldırım’a ilettiğim çiftçimizin yılardır bekleyen ecrimisil sorunu, Başbakanımızın talimatıyla çözüldü” dedi.

Bayraktar, bu kapsamdaki yüzbinlerce çiftçinin Hazine ile kira sözleşmesi yaparak ÇKS’ye kayıt olabileceğini, desteklerden yararlanacağını belirtti.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, uzun yıllardan bu yana Hazine arazilerinde yüzbinlerce çiftçinin ecrimisil ödeyerek tarımsal üretim gerçekleştirmesine rağmen, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kaydolamadıkları için devletin sağladığı hiçbir destekten yararlanamadığını belirtti. Şemsi Bayraktar, ÇKS’ye kayıt olmayan 8,57 milyon hektar arazinin yaklaşık yüzde 30’unu ecrimisil arazilerin oluşturduğunu vurguladı.

Şemsi Bayraktar, yıllardır Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin takibinde olan, kamu kurum ve kuruluşlarıyla defalarca yazışma yapılan ve hemen her platformda dile getirilen konunun Başbakan Binali Yıldırım’a iletildiğini, Başbakan Yıldırım’ın talimatıyla sorunun çözüldüğünü belirtti.

Bayraktar, şunları kaydetti:

“Hazineye ait arazilerini ecrimisil ödeyerek tarımsal amaçla geriye dönük en az 3 yıl kullandığı, 31 Aralık 2017 tarihinden önce tespit edilen çiftçilerimiz, bu imkanlardan yararlanabilecekler.

Çiftçilerimiz,

Hazine ile kira sözleşmesi yaparak ÇKS’ye kayıt olabilecek,

tarımsal desteklerden,

düşük faizli kredilerden,

tarım sigortalarından yararlanabilecek,

TMO’ya ürün teslim edebilecek,

doğal afetlerden zarar görmeleri halinde düşük faizli kredilere yönelik borç ertelemelerinden de faydalanabilecek.

Bu araziler için, çiftçilerimize, kira sözleşmesi yapmak şartıyla ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralama hakkı da verildi.

Çiftçilerimiz, yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde, 10 yılın sonunda, isterlerse kira sürelerini uzatabilecek veya doğrudan araziyi satın alabilecekler.”

Bayraktar, çiftçilerin 18 Kasım 2018 tarihine kadar, hatta bu tarihi de beklemeden bir an önce Milli Emlak müdürlüklerine kira sözleşmesi başvurusu yapması gerektiğini belirtti.