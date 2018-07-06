Efsane Film Vizyona Girdi,Ready Player One Klipleri

Yönetmen Steven Spielberg
Oyuncular: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn devamı
Tür Bilimkurgu, Aksiyon
Ülke ABD
Ailesini küçük yaşta kaybeden Watts, bu dünyanın sorunlarından kurtulmak için bütün gününü The Oasis adlı bir oyun gezegeninde geçirir.
ANAHTARI BULAN TÜM SERVETİ ALIROyunun kurucusu, oyun gezegenin içine bir anahtar saklamıştır ve öldüğünde oyunu ve tüm mal varlıgını Bu Anahtarı Bulan Kişiye verecektir. Watss’da bu gizemlerle dolu hazinenin peşine düşmüştür.
PARAGÖZ ŞİRKETLER İŞ BAŞINDAKısa Bir süre sonra her şey bir oyun, acımasız bir rekabete dönüşür. Büyük Şirketler Vaat edilenleri Duyduktan Sonra Diğer Yarışmacıları Saf Dışı Bırakmak İçin Her Şeyi Yapacaktır.
Filmin Yönetmenliğini Steven Spielberg'ün Yaptığı ve senaryosunu Ernest Cline'ın yazdığı Ready Player One'ın başrol oyuncuları Tye Sheridan ve Olivia Cooke.
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