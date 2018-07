Efsane Film Vizyona Girdi,Ready Player One Klipleri

ANAHTARI BULAN TÜM SERVETİ ALIR

PARAGÖZ ŞİRKETLER İŞ BAŞINDA

Vizyon tarihi 30 Mart 2018 (2s 20dk)Yönetmen Steven SpielbergOyuncular: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn devamıTür Bilimkurgu, AksiyonÜlke ABDAilesini küçük yaşta kaybeden Watts, bu dünyanın sorunlarından kurtulmak için bütün gününü The Oasis adlı bir oyun gezegeninde geçirir.Oyunun kurucusu, oyun gezegenin içine bir anahtar saklamıştır ve öldüğünde oyunu ve tüm mal varlıgını Bu Anahtarı Bulan Kişiye verecektir. Watss’da bu gizemlerle dolu hazinenin peşine düşmüştür.Kısa Bir süre sonra her şey bir oyun, acımasız bir rekabete dönüşür. Büyük Şirketler Vaat edilenleri Duyduktan Sonra Diğer Yarışmacıları Saf Dışı Bırakmak İçin Her Şeyi Yapacaktır.Filmin Yönetmenliğini Steven Spielberg'ün Yaptığı ve senaryosunu Ernest Cline'ın yazdığı Ready Player One'ın başrol oyuncuları Tye Sheridan ve Olivia Cooke.