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Bu haber 06 Temmuz 2018 23:36:19 Tarihinde eklenmiştir.

'Böyle bir şey yok,Kime vereceğiz?'

​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, hayvan varlığının artırılması amacıyla bir dizi çalışma yürüttüklerini belirterek "Hayata geçirdiğimiz yeni projelerle hayvan sayımıza artıracağımıza inanıyorum. Fransa 10-15 yıl önce et ithal eden bir ülke iken şimdi hayvan ihraç eden ülke olmuş. Bunları araştırdık ve bunların nedeninin ana azlığı olduğu ortaya çıkıyor." dedi.

'Böyle bir şey yok,Kime vereceğiz?'

​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, hayvan varlığının artırılması amacıyla bir dizi çalışma yürüttüklerini belirterek "Hayata geçirdiğimiz yeni projelerle hayvan sayımıza artıracağımıza inanıyorum. Fransa 10-15 yıl önce et ithal eden bir ülke iken şimdi hayvan ihraç eden ülke olmuş. Bunları araştırdık ve bunların nedeninin ana azlığı olduğu ortaya çıkıyor." dedi.

Fakıbaba, GAP Tarımsal Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Bakanlığa ilk geldiklerinde teşhis için çalışmalara başladıklarını ve hayvan varlığının arttırılması için neler yapabileceklerini masaya yatırdıklarını söyledi.

Hayvan varlığının artırılması için sektörün önündeki sorunların giderilmesi için bir dizi çalışma yürüttüklerini ifade eden Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki hayvan varlığını artırmak amacıyla iki önemli projeye imza attık, bunlardan birisi TİGEM'in Küçükbaş Hayvan Projesi, diğeri de 250 bin Damızlık Düve Projesi. Bu çalışmamız, herkese 300 koyun vereceğiz gibi yanlış anlaşıldı, böyle bir şey yok. Kime vereceğiz? Bu işi bilene, ahırı olana, merası olana vereceğiz. Çünkü bu işin dönmesi lazım. Bu dönerken de ona geçim kaynağı olarak bin 600 civarında avans vereceğiz, veteriner vereceğiz, ilaç parası vereceğiz, yem vereceğiz. Sonra bu kuzular doğduğu zaman da alım garantisi vereceğiz. Piyasada bin liraya satılıyorsa ben de bin liraya veya bin 10 liraya alacağım. Projeyle ilk yılda üreticimiz maliyeti düşüldükten sonra ortalama 40 bin lira kazanç elde etmiş olacak. Hayata geçirdiğimiz yeni projelerle hayvan sayımızı artıracağımıza inanıyorum. Fransa 10-15 yıl önce et ithal eden bir ülke iken, şimdi hayvan ihraç eden ülke olmuş. Bunları araştırdık ve bunların nedeninin ana azlığı olduğu ortaya çıkıyor."

Terör olayları olmadan önce kırmızı et varlığının yüzde 25'inin küçükbaş hayvanlardan elde edildiğini vurgulayan Fakıbaba, "Bu terör olaylarından dolayı insanlar yaylalardan çekildikten sonra küçükbaş oranı şimdi yüzde 9'larda. İnşallah bu projelerle bu oranı yüzde 20'lere çıkacağına inanıyorum. TİGEM'in 2 amacı var, birincisi damızlık yetiştirmek, ikincisi ise yerli tohum yetiştirmek. İnşallah bunlarda başarılı işlere imza atacağız." dedi.

Dişi koyunların kesilmesine önlem

Fakıbaba, Kurban Bayramı öncesi bazı marketlerin dişi koyun kestireceğine ilişkin duyumlar edindiklerini ve bunu engellemek için bugün gerekli önlemleri aldıklarını aktararak "Biz dişi koyunun kesilmemesi için bu kadar çalışırken sen 100 lira fazla kazanmak adına niye dişi koyunu kestiriyorsun? Biz niye alıyoruz dişi koyunu? Bir ananın kaybolması en azından 7 yavrusunu engellemek demektir." şeklinde konuştu.

TİGEM Genel Müdürü İsmail Şanlı ise sinevizyon eşliğinde proje hakkında detaylı bir sunum yaptı.

Katılımcıların sorularını da cevaplayan Fakıbaba ve Şanlı, proje kapsamında koyun almaya hak kazanan üreticilere temsili olarak belgelerini verdi.

Toplantıya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekici ile vatandaşlar da katıldı.

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