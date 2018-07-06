Fakıbaba'dan Urfa Müjdesi,Bu Yıl İçinde Yapılacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri çalışmalarıyla ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı:

"Tarımda üretmek kadar üretilen ürünlerin işlenmesi, katma değerinin artırılması, pazarlanması ve istihdama katkı sağlanması da bir o kadar önemlidir. Bu amaçla, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerini (TDİOSB) önemsiyoruz.

Bu bölgeler, biyogaz ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının da etkin olarak kullanıldığı ve tarım sanayi entegrasyonunun sağlandığı kendine yeten ve üreten bölge olma özelliğini taşıyorlar.

Altyapısı sağlanmış bu bölgelerde faaliyet gösterip yeni teknolojileri uygulayabilen ekonomik büyüklükteki işletmelerle; sürdürülebilir, güvenilir ve katma değeri yüksek üretim sağlanabiliyor.

Bu ortamda gerçekleştirilen üretim, maliyetleri düşürmekte, markalaşmayı sağlamakta, böylelikle üretici/yetiştirici gelirlerinde bir artış yaşanmaktadır.

Özellikle hayvancılığımızın geliştirilmesi açısından bu tür sanayi bölgelerinin önemi çok büyük. Yerleşim alanlarında faaliyet gösteren ve insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen hayvancılık işletmelerimiz, bu sanayi bölgelerine taşınmaktadır. Bunun yanı sıra yeni yatırımcılara da üretim yerleri sağlanmasıyla beraber hayvan varlığımızın TDİOSB'ler eliyle daha da artırılmasını amaçlıyoruz.

Bu bölgelerin sayılarının artırılması ve ülke geneline yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

6 adet TDİOSB faaliyette

Şu an itibariyle bu kapsamda faaliyet gösteren 6 adet TDİOSB'miz mevcut. Bunlar;

-7 bin 500 büyükbaş hayvan kapasiteli Amasya-Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB,

-15 bin büyükbaş hayvan kapasiteli Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB,

-18 bin büyükbaş hayvan kapasiteli Ankara-Çubuk Hayvancılık İhtisas OSB,

-26 bin 500 büyükbaş hayvan kapasiteli Gaziantep-Oğuzeli Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB,

-15 bin 350 büyükbaş hayvan kapasiteli Eskişehir-Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB ve

-Deri ürünlerinin işlendiği Elazığ Hayvan Ürünleri TDİOSB'dir.

8 adet TDİOSB'nin çalışmaları devam ediyor

Kuruluş çalışmaları devam eden projelerin en büyüğü olan 106 bin 400 büyükbaş hayvan kapasiteli Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'nin alt yapı yapım işleri % 95'in üzerinde tamamlanmış durumda. Altyapı geçici kabulü 2018 yılı içerisinde yapılacak.

11 bin 250 büyükbaş hayvan kapasiteli Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'nin altyapı işlemleri devam ediyor.

11 bin 400 büyükbaş hayvan kapasiteli Hatay-Altınözü-Enek Tarıma Dayalı İhtisas Süt OSB'de çalışmalarımız devam ediyor.

Diyarbakır'daki TDİOSB'de ise ESK tarafından kombina ve biyogaz tesisi kurulması amacıyla yürütülen proje çalışmaları sürdürülüyor. Besi işletmelerinin 51 adedi tamamlanmış olup 8 bin civarında besi hayvanı bulunuyor.

Denizli-Sarayköy ile Ağrı-Diyadin'deki Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB'lerinin de çalışmaları devam ediyor. Bu iki yatırım tamamlandığında; Türkiye'nin jeotermal kaynakla ısıtılan ilk Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri olacaklar.Sarayköy'deki TDİOSB'nin altyapı işlemlerinin % 80'i tamamlanmış olup 2018 yılında tamamlanması planlanıyor. Tamamlandıktan sonra Sarayköy'de 13 adet, Diyadin'deki TDİOSB'de ise 33 adet sera işletmesi faaliyet gösterecek.

Tamamlandığında yine ülkemizde ilk örneğini teşkil edecek olan Yalova Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik OSB'de 49 adet sera işletmesi yer alacak. Buralarda kesme çiçek ve saksılı süs bitkileri üretimi yapılacak.

2017 yılında yatırım programına aldığımız Samsun-Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB'nde ise tamamlandığında 53 adet sera işletmesi faaliyet gösterecek.

Bakanlık olarak, alt yapı çalışmaları devam eden Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerini bir an önce tamamlayarak sektörün hizmetine sunma gayreti içerisindeyiz.

Yeni Projeler

Yeni onayladığımız projelerden Zonguldak Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB'nin fizibilite çalışmaları devam ediyor. 2018 yılı yatırım programına alınması ile birlikte altyapı çalışmaları tamamlanarak üreticilerimize tahsis edilecek. Bu proje ile Zonguldak ilinin taşkömürüne bağımlı sektörel yapısının değiştirilmesi ve il geneline yayılmasını hedefliyoruz.

Yine 20 bin büyükbaş hayvan kapasiteli Malatya Yazıhan Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'nin kuruluşunu onayladık. Fizibilite çalışmalarının tamamlanması ile birlikte 2018 yılı yatırım programına alacağız. İlçedeki ve civar yerleşim yerlerindeki hayvancılık işletmelerini Besi Bölgesine taşıyacağız, ayrıca hayvancılığa yatırım yapmak isteyen üreticilerimize yatırım yeri tahsis edeceğiz.

Çalışmalara devam edilecek

Ön incelemesi ve etüt çalışması biten projeler peyderpey Bakanlığımıza geliyor. Bunların da onay görenlerinin çalışmalarına başlayacağız.

Önümüzdeki dönemde bu bölgelerin sayılarını artırarak tarım-sanayi entegrasyonunu geliştirmeye ve istihdama katkı sunmaya devam edeceğiz."