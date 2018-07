'Urfa'yı Daha İleriye Taşıyacağız'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi tanıtım toplantısı, GAPTEM konferans salonunda yapıldı.Toplantıya, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Bakanlık bürokratları ve üreticiler katıldı.TİGEM tanıtım filmi sunumunun ardından TİGEM Genel Müdürü İsmail Şanlı tarafından proje hakkında bilgilerin verildiği toplantıda konuşan GTH Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz et için besiciliğe önem verdiklerini belirterek, “Bugün Şanlıurfa’mızda TİGEM aracılığıyla hazırladığımız Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi’nin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu projeleri hayata geçirmekteki amacımız hayvan varlığımızı arttırmak, meralarımızı yeniden en iyi şekilde kullanmak, üreticimizi ve tüketicimizi ekonomik olarak korumaktır” dedi.Bakanlığı süresince hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çok önemli projeler hayata geçirdiklerini belirten Bakan Fakıbaba, “Besicilikte yılda iki kez para kazanma imkânınız doğuyor. Haklı olarak çiftçi kardeşlerimiz anayı besleyip 24 ay bekleyeceğime, 6-7 ayda parayı çevirebilirim diye düşünüyor. Haklı olabilirler ama biz geldiğimizde bir teşhiste bulunduk, hayvan varlığımızı nasıl artırabiliriz dedik. Merayı kazanamazsak, ot olmazsa, terörü yok edemezsek nüfusumuz her geçen gün artarken hayvan sayısında azalma oluyordu. Bu anlamda iki önemli projeye imza attık. Bunlardan birisi küçükbaşta TİGEM’in projesi, diğeri de 250 bin damızlık düve projesiydi” diye konuştu.Bakanlığı tarafından uygulanan hayvancılık projelerine dahil olmak isteyen üreticilere de seslenen Bakan Fakıbaba, “Bu iş öyle sosyal bir proje değil. Bu işi biliyorsanız, alanınınız varsa, meranız ahırınız varsa bu işe dahil olabilirsiniz. Projelerimiz başarıyla ilerledikçe hayvancılığımızın hızla kalkınacağına yürekten inanıyorum. Küçükbaş hayvanlarını teslim alan bütün üreticilerimize hayırlı olsun; her bir kardeşime başarılar diliyorum. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diyerek, hayvancılık projeleri hakkında teknik bilgiler verdi.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın Şanlıurfa’nın kalkınması ve gelişmesi, Türkiye’nin tarımsal ve hayvan varlığının daha iyi değerlendirilmesine yönelik büyük gayret ve çaba sarf ettiğini ifade ederek, Bakan Fakıbaba’ya Şanlıurfalılar adına teşekkür etti.Şanlıurfa’da görev yaptığı bir yılı değerlendiren Vali Erin, göreve gelir gelmez Şanlıurfa’nın potansiyellerini daha ileri seviyeye taşımak ve değerlendirmek amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarını ve tespitlerde bulunarak eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.Konuşmasında, kentin ekonomik alanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Erin, organize sanayi bölgelerine çok sayıda yatırım talebi olduğunu dile getiren Vali Erin, üretici şartlarında sözleşmeli küçükbaş hayvancılık projesinin hayırlı olmasını dileyerek, projeye katılan üreticilere başarılar diledi.Konuşmaların ardından Şanlıurfa’da projeye katılmaya hak kazanan üreticilere, katılım belgeleri verildi.