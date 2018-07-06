Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 06 Temmuz 2018 18:01:19 Tarihinde eklenmiştir.

'Urfa'yı Daha İleriye Taşıyacağız'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi tanıtım toplantısı, GAPTEM konferans salonunda yapıldı.

'Urfa'yı Daha İleriye Taşıyacağız'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi tanıtım toplantısı, GAPTEM konferans salonunda yapıldı.

Toplantıya, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Bakanlık bürokratları ve üreticiler katıldı.

TİGEM tanıtım filmi sunumunun ardından TİGEM Genel Müdürü İsmail Şanlı tarafından proje hakkında bilgilerin verildiği toplantıda konuşan GTH Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz et için besiciliğe önem verdiklerini belirterek, “Bugün Şanlıurfa’mızda TİGEM aracılığıyla hazırladığımız Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi’nin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu projeleri hayata geçirmekteki amacımız hayvan varlığımızı arttırmak, meralarımızı yeniden en iyi şekilde kullanmak, üreticimizi ve tüketicimizi ekonomik olarak korumaktır” dedi.

Bakanlığı süresince hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çok önemli projeler hayata geçirdiklerini belirten Bakan Fakıbaba, “Besicilikte yılda iki kez para kazanma imkânınız doğuyor. Haklı olarak çiftçi kardeşlerimiz anayı besleyip 24 ay bekleyeceğime, 6-7 ayda parayı çevirebilirim diye düşünüyor. Haklı olabilirler ama biz geldiğimizde bir teşhiste bulunduk, hayvan varlığımızı nasıl artırabiliriz dedik. Merayı kazanamazsak, ot olmazsa, terörü yok edemezsek nüfusumuz her geçen gün artarken hayvan sayısında azalma oluyordu. Bu anlamda iki önemli projeye imza attık. Bunlardan birisi küçükbaşta TİGEM’in projesi, diğeri de 250 bin damızlık düve projesiydi” diye konuştu.

Bakanlığı tarafından uygulanan hayvancılık projelerine dahil olmak isteyen üreticilere de seslenen Bakan Fakıbaba, “Bu iş öyle sosyal bir proje değil. Bu işi biliyorsanız, alanınınız varsa, meranız ahırınız varsa bu işe dahil olabilirsiniz. Projelerimiz başarıyla ilerledikçe hayvancılığımızın hızla kalkınacağına yürekten inanıyorum. Küçükbaş hayvanlarını teslim alan bütün üreticilerimize hayırlı olsun; her bir kardeşime başarılar diliyorum. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diyerek, hayvancılık projeleri hakkında teknik bilgiler verdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın Şanlıurfa’nın kalkınması ve gelişmesi, Türkiye’nin tarımsal ve hayvan varlığının daha iyi değerlendirilmesine yönelik büyük gayret ve çaba sarf ettiğini ifade ederek, Bakan Fakıbaba’ya Şanlıurfalılar adına teşekkür etti.

Şanlıurfa’da görev yaptığı bir yılı değerlendiren Vali Erin, göreve gelir gelmez Şanlıurfa’nın potansiyellerini daha ileri seviyeye taşımak ve değerlendirmek amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarını ve tespitlerde bulunarak eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Konuşmasında, kentin ekonomik alanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Erin, organize sanayi bölgelerine çok sayıda yatırım talebi olduğunu dile getiren Vali Erin, üretici şartlarında sözleşmeli küçükbaş hayvancılık projesinin hayırlı olmasını dileyerek, projeye katılan üreticilere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Şanlıurfa’da projeye katılmaya hak kazanan üreticilere, katılım belgeleri verildi. 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Fakıbaba'dan Urfa Müjdesi,Bu Yıl İçinde Yapılacak
Fakıbaba'dan Urfa Müjdesi,Bu Yıl İçinde Yapılacak
​Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri çalışmalarıyla ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı:
'Urfa'yı Daha İleriye Taşıyacağız'
'Urfa'yı Daha İleriye Taşıyacağız'
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi tanıtım toplantısı, GAPTEM konferans salonunda yapıldı.
Urfa Tugayı'nda Yaşanan Hareketliliğin Nedeni Belli Oldu
Urfa Tugayı'nda Yaşanan Hareketliliğin Nedeni Belli Oldu
Süleyman Şah Türbesi’ni korumakla görevli Şanlıurfa Tugay Komutanlığı sınır birliklerini takviye etti. Askerler, PKK’lı teröristler Münbiç’ten çıkar çıkmaz, sınırı geçip Karakozak’ta nöbete başlayacak. Tugayın bir diğer görevi Süleyman Şah’ın naaşını Eşme’den alıp yeniden Karakozak’a taşımak.
Korkunç Urfa Detayı!
Korkunç Urfa Detayı!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, son günlerde artan kayıp çocuklar ile ilgili Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak bir rapor hazırladı.
Katar'dan,Urfa'ya Yatırım Sinyali
Katar'dan,Urfa'ya Yatırım Sinyali
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli misafirlere yönelik çeşitli hayır hizmetlerinde bulunan Katar Hayır Derneği Türkiye Temsilcisi Mohamed Ouahi ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Faili Meçhullerde Şanlıurfa Önde
Faili Meçhullerde Şanlıurfa Önde
Türkiye'de geçen yıl 11992,76 hektar ormanlık alan, yangında zarar gördü.
ABD’den Seyahat Uyarısı: Şanlıurfa’ya Gitmeyin
ABD’den Seyahat Uyarısı: Şanlıurfa’ya Gitmeyin
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik olarak yayınladığı yeni seyahat uyarısında, bazı bölgelerdeki ‘artan risklere’ dikkat çekerek, vatandaşlarına seyahatlerini gözden geçirme tavsiyesinde bulundu.
Urfa'da,Polis İntihar Etti!
Urfa'da,Polis İntihar Etti!
Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde polis merkezinde şok bir intihar olayı yaşandı.
SİGORTA ACENTELERİ DELEGE SEÇTİ
SİGORTA ACENTELERİ DELEGE SEÇTİ
Şanlıurfa Sigorta Acenteleri TOBBSAİK seçimlerine tek liste halinde gitti.
'Suriye Artık Güvenli,Geri Dönün'
'Suriye Artık Güvenli,Geri Dönün'
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ülkelerinin artık güvenli olduğunu belirtip yurt dışına kaçan vatandaşlarının dönmelerini talep etti.
Başkan Peltek Osmaniye Ticaret Ve Sanayi Odası Saldırısını Kınadı
Başkan Peltek Osmaniye Ticaret Ve Sanayi Odası Saldırısını Kınadı
Başkan Peltek,Yapılan Saldırıyı Kınadı.
''İDAM VEYA HADIM ÇÖZÜM DEĞİLDİR!..''
''İDAM VEYA HADIM ÇÖZÜM DEĞİLDİR!..''
''Herkesçe infial içinde izlendiği üzere çocuklara yönelik saldırı haberlerin ardı arkası kesilmiyor…
Fakıbaba'dan Urfa Müjdesi,Bu Yıl İçinde Yapılacak
Fakıbaba'dan Urfa Müjdesi,Bu Yıl İçinde Yapılacak
'Urfa'yı Daha İleriye Taşıyacağız'
'Urfa'yı Daha İleriye Taşıyacağız'
Mehmet Avcı,İmzayı Attı!
Mehmet Avcı,İmzayı Attı!
Urfaspor Yönetiminden,STK’lara ziyaret
Urfaspor Yönetiminden,STK’lara ziyaret
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
39°C / 25°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:18
Güneş
05:04
Öğle
12:37
İkindi
16:26
Akşam
19:57
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿