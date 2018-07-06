Urfaspor Yönetiminden,STK’lara ziyaret

Yönetim kurulu üyelerinden Hakan Keşküş, Hasan Kaya, İbrahim Halil Haktankaçmaz ve Reşat Özmen’in de katıldığı ziyaretlerde, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine üzerinde isimleri yazılı olan 63 numaralı Sarı-Yeşilli forma hediye edildi. Şanlıurfaspor’un yeni sezon çalışmaları ile ilgili STK temsilcilerine bilgiler veren Başkanımız Yetim, şehirde tüm herkesin Şanlıurfaspor’un yanında olmasını gerektiğini belirterek, “Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarımızı tek tek ziyaret ediyoruz. Yeni sezonda tüm sivil toplum kuruluşlarımızı yanımızda görmek istiyoruz, onların desteği bize güç verecektir” dedi.
Ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten STK temsilcileri de, Şanlıurfaspor’un her zaman yanında yer alacaklarını dile getirerek, yeni sezonda Sarı-Yeşilli ekibin başarılı olabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.
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