Dirençli orta kulak hastalıklarına “kulak tüpü” tedavisi

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Murat Topak, çocuklarda sıklıkla yaşanan orta kulak nezlesi, iltihabı ve enfeksiyonlarda kulak tüpü uygulamasının olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

Prof. Dr. Murat Topak, halk arasında kulak tüpü olarak bilinen “ventilasyon” tüplerinin orta kulak boşluğu ile dış kulak yolu arasında basınç farklılığını düzeltmek amacı ile kulak zarına yerleştirilen, genel olarak makara şeklinde ve ortasında bir kanalı olan tıbbi malzeme olduğunu söyledi.

Sıklıkla uygulanıyor

Ventilasyon tüpü takılmasının çocuklarda en sık yapılan cerrahi girişimlerden biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Murat Topak, “Sıklıkla inatçı orta kulak nezlesi, sık geçirilen akut orta kulak iltihapları ve antibiyotik tedavisi sonrası devam eden orta kulak enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılır” dedi.

Kulak tüpünün yararı daha fazla

Kulak tüpü uygulamasının değişik oranlarda olmak üzere bazı komplikasyonlara yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Murat Topak, bunları şöyle sıraladı:

“Kulak akıntısı, kulak zarında incelme ve yüzeysel kireçlenme, kalıcı perforasyon, orta kulağa düşme gibi komplikasyonlardır ancak ventilasyontüpü uygulaması ile elde edilecek yarar daha fazladır.”

Banyoda dikkat edilmeli

Kulak tüp takıldıktan sonra bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Topak, “Tüp takılan çocukların banyoda, özellikle denizde ve yüzme havuzlarında vazelinli pamuk ya da uygun bir kulak tıkacı ile dış kulak yolu kapatılarak suyun tüpten orta kulağa girmesi önlenmelidir. Ayrıca hekimin önerdiği takip programına uyulmalıdır” uyarısında bulundu.

Kulakta kalma süresi 4-6 ay

Tüplerin kulak zarında genellikle 4-6 ay kaldığını ve sonra kendiliğinden düştüğünü ya da doktor tarafından alındığını belirten Prof. Dr. Murat Topak, ancak orta kulaktaki hastalığın devam etmesi durumunda kulak tüpünün daha uzun süre tutulabildiğini söyledi.