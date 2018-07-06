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Bu haber 06 Temmuz 2018 15:21:13 Tarihinde eklenmiştir.

​E-ticarette dükkanlar kapanıyor, pazar büyüyor

2014’ten 2018’e online alışveriş yapılan sitelerin sayısı bin 263’den 799’a gerilerken, pazarın büyüklüğü 14 milyar TL’den 42,2 milyar TL’ye çıktı.

​E-ticarette dükkanlar kapanıyor, pazar büyüyor

Türkiye’de faaliyet gösteren e-ticaret sitelerinin sayısı son 4 yıldır sürekli düşerken, pazardaki rekor büyüme dikkat çekiyor.

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) aylık en az 15 bin ziyaretçisi olan e-ticaret sitelerini baz alarak 2014 ve 2018’de hazırladığı raporların karşılaştırılması, sektördeki büyümenin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Her iki raporun kıyaslanması sonucu dikkat çeken ana başlıklar şöyle:

 

 

-Alışveriş sitesi sayısı 464 azaldı

 

Türkiye’de online alışveriş sitesi sayısı son 4 yıldır sürekli azalıyor. Site sayısı 2014 başında bin 263 iken 2018 başında bu sayı 799’a düştü. Son 4 yılda hem internetten hem de fiziksel mağazalardan satış yapan firmalara ait sitelerin sayısı 403’den 358’e, tatil-seyahat sitelerinin sayısı 234’den 102’ye, sadece online satış yapan mağazaların sayısı ise 620’den 333’e geriledi. 6 olan yasal bahis sitesi sayısı ise değişmedi.

 

-Büyüme ortalaması yüzde 32

 

Site sayısı azalmasına karşın, pazarın büyüklüğü son 4 yılda 14 milyar TL’den 42,2 milyar TL’ye çıktı. Bu sonuçlarla Türkiye e-ticaret pazarındaki yıllık büyüme ortalaması yüzde 32 oldu.

 

–En çok para tatil ve seyahate gitti

 

2014’te 234 online tatil ve seyahat sitesinin olduğu pazarda, bu sayı 2018 başında 102’ye geriledi. Site sayısı 4 yılda yüzde 57 düşmesine karşın online tatil ve seyahat pazarının büyüklüğü 5,1 milyar TL’den yüzde 190 artarak 14,8 milyar TL’ye ulaştı. Online tatil ve seyahatin e-ticaret pazarındaki payı yüzde 35 oldu.

 

–4,4 milyar TL’lik online bahis oynandı

 

Türkiye’de e-ticaret pazarı kapsamında değerlendirilen ve sayısı 6 olan online yasal bahis sitelerinin toplam büyüklüğü, 4 yılda yüzde 175 artışla 1,6 milyar TL’den 4,4 milyar TL’ye ulaştı.

 

–Online işlemlerin payı yüzde 4,1

 

500’e yakın sanal mağazayı tek çatı altında toplayan Türkiyenin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, 2014 yılı başında yüzde 1.6 olan online alışverişin toplam perakende sektöründeki payının 2018 başında yüzde 4,1’e çıktığını belirtti. Gelişmekte olan ülkelerde yüzde 4,8 olan bu oranın, gelişmiş ülkelerde yüzde 9,8 olduğunun altını çizen Kayral, şunları söyledi:

“Türkiye’deki bir başka sorun sanal alışverişlerin avantajlarının tam olarak kullanılmamasıdır. E-ticaretin toplam perakende içindeki payının yüzde 15,7 olduğu İngiltere’de online alışverişlerin büyük çoğunluğu Avantajix.com muadili para iadeli alışveriş siteleri aracılığı ile yapılmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse, İngiliz sitesi Quidco.com’un 5 milyon üyesi bulunuyor. Bu site üzerinden 800 milyon poundluk alışveriş yapılıyor ve bu site her yıl üyelerine 50 milyon pound dağıtıyor.”

Para iadeli alışveriş sitelerinin avantajlarına da değinen Kayral, “Müşteri, online mağazaya direkt girmek yerine para iadeli alışveriş sitesi üzerinden girerse, bizler komisyon alıyoruz ve bu komisyonunu müşteriye aktarıyoruz. Alışverişler benzersiz şekilde ucuza gelebiliyor. Para iadeli alışveriş siteleri kullanılmadan yapılan online alışveriş nedeniyle geçen yıl müşterinin cebine girmesi gereken yaklaşık 600-700 milyon TL, e-ticaret sitelerinin kasasında kaldı. Aslında bu para e-ticaret sitelerinin dağıtmaya hazır olduğu promosyon tutarıydı. Ama bu parayı sadece para iadeli alışveriş sitesinden geçenler kullanabildi ” diye konuştu.

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Teknoloji
​E-ticarette dükkanlar kapanıyor, pazar büyüyor
​E-ticarette dükkanlar kapanıyor, pazar büyüyor
2014’ten 2018’e online alışveriş yapılan sitelerin sayısı bin 263’den 799’a gerilerken, pazarın büyüklüğü 14 milyar TL’den 42,2 milyar TL’ye çıktı.
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