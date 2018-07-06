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Bu haber 06 Temmuz 2018 15:19:36 Tarihinde eklenmiştir.

Çürükleri Engeller, Ağız Kanseri Riskini Azalttır

Probiyotikler, insan tüketimi için güvenli olan ve yeterli miktarlarda alındığında, insan sağlığında temel beslenmenin ötesinde yararlı etkileri olan canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanır.

Çürükleri Engeller, Ağız Kanseri Riskini Azalttır

Probiyotik kullanımının; diş çürüklerini engellediğini, diş eti sağlığını koruduğunu, ağız kokusunu giderdiğini ve ağız kanserinin oluşum riskini azalttığını söyleyen Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Endodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Çiftçioğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

 

Probiyotikler, insan tüketimi için güvenli olan ve yeterli miktarlarda alındığında, insan sağlığında temel beslenmenin ötesinde yararlı etkileri olan canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanır.

 

Probiyotikler, Ağız Kanseri Riskini Azaltıyor!

 

“Diş hekimliğinde probiyotiklerin kullanımı üzerine yapılan çalışmalar; probiyotiklerin özellikle diş çürüklerinin oluşmasının engellemesi, diş eti sağlığının kazanılması, kötü ağız kokusunun giderilmesi ve ağız kanserlerinin oluşumunun azaltılması üzerine olumlu etkilerinin olabileceğini göstermektedir” diyen Endodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Çiftçioğlu, “Diş çürüklerinin sınırlandırılmasında veya önlenmesinde yararlı bir etkiye sahip olması için kullanılacak bir probiyotiğin; diş yüzeylerine yapışabilmesi ve diş biyofilmini oluşturan bakteriyel topluluklara entegre olması, çürük yapıcı bakterilerle rekabet etmesi ve zararlı bakterilerin çoğalmasını önlemesi gerekir” şeklinde konuştu.

 

Ağızdan Alınan Probiyotikler Çürük Oluşumunu Engeller

 

“Oral probiyotikler, özellikle ağız boşluğuna uygun olan yararlı bakterilerdir. Sindirim sisteminden aşağıya doğru yol alarak bağırsaklardaki trilyonlarca bakteri ile birleşmek yerine, oral probiyotikler daha fazla yarar sağlamak için ağızda yerleşir, kimi zaman da burun, boğaz ve kulaklara doğru yol alırlar. Oral probiyotikler, çeşitli antimikrobiyal maddeler salgılar; mukoza ve diş sert dokularına tutunarak plak oluşumuna sebep olan patojenlerle rekabet eder, pH’yı düzenleyerek çürük oluşumuna neden olan asit ortamı değiştirebilirler. Ayrıca probiyotiklerin konağın bağışıklık yanıtını düzenleyerek de yararlı etkiler sağladığı gösterilmiştir” diye belirten Çiftçioğlu, “Yapılan çalışmalarda, dost bakterileri içeren bir ağız sıvısının kullanımının diş plağının oluşumunu yüzde 20 oranında azalttığı; başka bir çalışmada ise probiyotiklerin kükürt bileşikleri üreterek, ağız kokusuna neden olan bakterileri yok edebileceği gösterilmiştir” dedi.

 

Kanser önleme araştırmalarına göre, probiyotiklerin ağız kanserini önlemeye bile yardımcı olabidiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Elif Çiftçioğlu, diyet yapanların da diyetlerine probiyotik gıdalar ekleyerek ağız hastalıklarına yol açan enfeksiyon sürecini durdurabileceklerini veya yavaşlatabileceklerini söyledi.

 

Probiyotik Gıda Ve Takviyeler Nelerdir?

 

Probiyotikleri, besin veya takviye formunda alabiliriz. En iyi gıda kaynakları; geliştirilmiş süt, yoğurt, yumuşak peynirler, kefir, ayran ve lahana turşusu gibi zenginleştirilmiş veya fermente edilmiş gıdalardır. Probiyotikleri konsantre formda, takviye olarak da bulabilirsiniz. Bunlar haplar, tozlar, hatta ağız gargaraları olabilir.

 

Oral Probiyotiklerin Yan Etkisi Var Mıdır?

 

Probiyotikler, genellikle güvenlidir. Ancak, HIV gibi durumlardan dolayı yüksek bir enfeksiyon riskiniz varsa bunları almamak gerekir. Çocukların, yaşlıların ve hamile kadınların da yüksek dozda probiyotik almaktan kaçınmaları önerilmiştir. Takviyelerdeki probiyotik oranı yiyeceklerdekilerden daha konsantredir. Bu nedenle, enfeksiyon riski yüksek olan kişilerin, yoğun takviyeleri alırken, ayrıca dikkatli olmaları gerekir. Herhangi bir ek almaya başlamadan önce her zaman doktorunuzla konuşun ve üretici firma tarafından önerilen probiyotik dozunu aşmayın.

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