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Bu haber 06 Temmuz 2018 15:18:09 Tarihinde eklenmiştir.

‘Açıkhava’da Arabesk

Türk müziğinin başarılı yorumcusu Funda Arar, Kerki Production ve Solfej Organizasyon tarafından düzenlenen “Yoluma Düşen Şarkılar” turnesinin ikinci perdesinde hayranları ile buluşuyor...

‘Açıkhava’da Arabesk

Türk müziğinin başarılı yorumcusu Funda Arar, Kerki Production ve Solfej Organizasyon tarafından düzenlenen “Yoluma Düşen Şarkılar” turnesinin ikinci perdesinde hayranları ile buluşuyor...

 

Güçlü yorumcu ilk kez bu turnede önümüzdeki aylarda çıkacak olan ‘Arabesk’ albümünden şarkılar söyleyerek hayranlarını heyecanına ortak edecek. Konser serisinin açılışını 14 Temmuz akşamı Bodrum Antik Tiyatro'da vereceği muhteşem konserle yapacak olan Funda Arar, ardından 20 Temmuz'da Harbiye'de kendisini dinlemeye gelenlere sürprizlerle dolu bir akşam yaşatacak.

 

HARBİYE’DEN EGE VE AKDENİZ’E

 

Harbiye Sahnesi'nde coşkulu performansını mekanın muhteşem akustiği ile pekiştirecek olan Arar, daha sonra ise sırasıyla 17-18-19 Ağustos tarihlerinde Marmaris, Datça ve Kuşadası'nda sahne alarak "Yoluma Düşen Şarkılar"ın büyülü atmosferini Ege ve Akdeniz'li hayranları ile buluşturmanın heyecanını yaşayacak.

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‘Açıkhava’da Arabesk
‘Açıkhava’da Arabesk
Türk müziğinin başarılı yorumcusu Funda Arar, Kerki Production ve Solfej Organizasyon tarafından düzenlenen “Yoluma Düşen Şarkılar” turnesinin ikinci perdesinde hayranları ile buluşuyor...
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