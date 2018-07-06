Karaköprü Belediyespor Kalesi Ebubekir Elihoş’a Teslim

Teknik direktör Mehmet Yozgatlının raporu doğrultusunda yeniden genç yıldız kaleci Elihoş ile masaya oturan Karaköprü kulüp başkanı Mustafa Aslan ve Dış ilişkiler sorumlusu iş adamı Kemal Polat kaleci Ebubekir Elihoşa yeniden imzayı attırdı
Elihoş yaptığı açıklamada:
Geçen sezon çok başarılı bir sezon geçirdik. Inşallah bu sezon daha başarlı bir sezon geçireceğiz. Bana güvenenleri asla mahçup etmeyeceğim. Bu sezon Karaköprü belediyespor için çok iyi bir sezon olacak .Inşallah hep bırlıkte bunu başaracağız. Dedi
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