Karaköprü Belediyespor Kalesi Ebubekir Elihoş’a Teslim

Geçen sezon Karaköprü belediyespor kalesini başarı ile koruyan genç kaleci Ebubekir Elihoş 2018-2019 sezonunda yeniden kırmızı siyahlı kulüp ile anlaştı.Teknik direktör Mehmet Yozgatlının raporu doğrultusunda yeniden genç yıldız kaleci Elihoş ile masaya oturan Karaköprü kulüp başkanı Mustafa Aslan ve Dış ilişkiler sorumlusu iş adamı Kemal Polat kaleci Ebubekir Elihoşa yeniden imzayı attırdıElihoş yaptığı açıklamada: