Korkunç Urfa Detayı!

2008-2016 yılları arasında kayıt altına alınan erkek çocuğu kayıp vakalarının en yoğun yaşandığı iller arasında Urfa da yer alıyor.
TÜİK tarafından hazırlanan Adli İstatistik verilerine göre 2008-2016 yıllarını kapsayan 9 yılda hakkında resmi olarak kayıp müracaatı yapılan ve güvenlik birimleri ya da vatandaşlar tarafından bulunarak güvenlik birimlerine getirilen kayıp çocuk sayısı 104 bin 531 olarak kayıtlara geçti. Hakkında kayıp ihbarı yapıldığı halde henüz bulunamayan çocuklar hakkında ise İçişleri Bakanlığı'nın bilgi paylaşmadığı belirtildi.
AYDA 968 ÇOCUK KAYBOLUYORİlgezdi, TÜİK tarafından açıklanan verilerin, AK Parti iktidarının son 9 yılı incelendiğinde, ayda ortalama 968, günde 32 çocuğun kaybolduğunu ortaya koyduğunu belirtti.
KIZ ÇOCUKLARI DAHA FAZLATÜİK verilerine göre, 9 yıllık veriler incelendiğinde, hakkında kayıp başvurusu yapılan ve bulunarak güvenlik birimlerine getirilen 104 bin 531 çocuğun, 59 bin 435’ini ise kız çocukları oluşturuyor. Verilere göre 2008-2016 yılları arasında kız çocukları en fazla Antalya’da kayboldu. Antalya’da 9 yıl içerisinde emniyet birimleri veya vatandaşlar tarafından bulunarak, güvenlik birimlerine getirilen kayıp kız çocuğu sayısı 4 bin 559 oldu. Antalya’yı; İzmir, İstanbul, Ankara ve Adana takip etti.
Kayıp kız çocuklarının iller bazında yaşlarına göre dağılımında Urfa’yı ilgilendiren rakamlar şöyle:
11 yaş altında 30, 12-14 yaş grubunda 119, 15-17 yaş grubunda 285 olmak üzere 2008-2016 arasında toplam 434 çocuk kayboldu.
11 YAŞINDAN KÜÇÜKLERTürkiye genelinde 2008-2016 yılları arasında kaybolan 11 yaşından küçük kız çocuklarının sayısı ise 2 bin 429’a ulaştı. 11 yaşından küçük kız çocukları en fazla Ankara’da kayboldu. 9 yılda; Ankara, Kayseri, Antalya, İzmir ve İstanbul’da kaybolan 11 yaşından küçük çocuklar, Türkiye genelinde kaybolan 11 yaşından küçük kız çocuklarının yüzde 30’unu oluşturdu.
ERKEK ÇOCUKLARIVerilere göre, 2008-2016 yılları arasında Türkiye’de 45 bin 96 erkek çocuğun kaybolduğu bildirildi. En fazla kayıp bildirimi, 15-17 yaş grubunda yaşandı. Türkiye genelinde kayıt altına alınan erkek çocuğu kayıp vakalarının yüzde 55’i, Antalya, Diyarbakır, Antep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Adana, Ankara, Bursa, Denizli ve Urfa illerinde meydana geldi. Emniyet birimleri kayıtlarına göre 11 büyükşehirde toplam 25 bin 6 erkek çocuğu kayboldu.
Türkiye genelinde 11 yaşından küçük erkek çocukları da en fazla Ankara’da kayboldu. 319 çocuğun kaybolduğu Ankara’yı, 264 çocuk ile İzmir, 259 çocuk ile Kayseri, 258 çocuk ile Antep, 255 çocuk ile Antalya, 228 çocuk ile İstanbul, 216 çocuk ile Adana ve 210 çocuk ile Diyarbakır takip etti.
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