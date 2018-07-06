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Bu haber 06 Temmuz 2018 00:44:04 Tarihinde eklenmiştir.

Korkunç Urfa Detayı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, son günlerde artan kayıp çocuklar ile ilgili Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak bir rapor hazırladı.

Korkunç Urfa Detayı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, son günlerde artan kayıp çocuklar ile ilgili Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak bir rapor hazırladı. 

2008-2016 yılları arasında kayıt altına alınan erkek çocuğu kayıp vakalarının en yoğun yaşandığı iller arasında Urfa da yer alıyor.

TÜİK tarafından hazırlanan Adli İstatistik verilerine göre 2008-2016 yıllarını kapsayan 9 yılda hakkında resmi olarak kayıp müracaatı yapılan ve güvenlik birimleri ya da vatandaşlar tarafından bulunarak güvenlik birimlerine getirilen kayıp çocuk sayısı 104 bin 531 olarak kayıtlara geçti. Hakkında kayıp ihbarı yapıldığı halde henüz bulunamayan çocuklar hakkında ise İçişleri Bakanlığı'nın bilgi paylaşmadığı belirtildi.

AYDA 968 ÇOCUK KAYBOLUYOR

İlgezdi, TÜİK tarafından açıklanan verilerin, AK Parti iktidarının son 9 yılı incelendiğinde, ayda ortalama 968, günde 32 çocuğun kaybolduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

KIZ ÇOCUKLARI DAHA FAZLA

TÜİK verilerine göre, 9 yıllık veriler incelendiğinde, hakkında kayıp başvurusu yapılan ve bulunarak güvenlik birimlerine getirilen 104 bin 531 çocuğun, 59 bin 435’ini ise kız çocukları oluşturuyor. Verilere göre 2008-2016 yılları arasında kız çocukları en fazla Antalya’da kayboldu. Antalya’da 9 yıl içerisinde emniyet birimleri veya vatandaşlar tarafından bulunarak, güvenlik birimlerine getirilen kayıp kız çocuğu sayısı 4 bin 559 oldu. Antalya’yı; İzmir, İstanbul, Ankara ve Adana takip etti.

Kayıp kız çocuklarının iller bazında yaşlarına göre dağılımında Urfa’yı ilgilendiren rakamlar şöyle: 

11 yaş altında 30, 12-14 yaş grubunda 119, 15-17 yaş grubunda 285 olmak üzere 2008-2016 arasında toplam 434 çocuk kayboldu. 

11 YAŞINDAN KÜÇÜKLER

Türkiye genelinde 2008-2016 yılları arasında kaybolan 11 yaşından küçük kız çocuklarının sayısı ise 2 bin 429’a ulaştı. 11 yaşından küçük kız çocukları en fazla Ankara’da kayboldu. 9 yılda; Ankara, Kayseri, Antalya, İzmir ve İstanbul’da kaybolan 11 yaşından küçük çocuklar, Türkiye genelinde kaybolan 11 yaşından küçük kız çocuklarının yüzde 30’unu oluşturdu.

ERKEK ÇOCUKLARI

Verilere göre, 2008-2016 yılları arasında Türkiye’de 45 bin 96 erkek çocuğun kaybolduğu bildirildi. En fazla kayıp bildirimi, 15-17 yaş grubunda yaşandı. Türkiye genelinde kayıt altına alınan erkek çocuğu kayıp vakalarının yüzde 55’i, Antalya, Diyarbakır, Antep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Adana, Ankara, Bursa, Denizli ve Urfa illerinde meydana geldi. Emniyet birimleri kayıtlarına göre 11 büyükşehirde toplam 25 bin 6 erkek çocuğu kayboldu.

Türkiye genelinde 11 yaşından küçük erkek çocukları da en fazla Ankara’da kayboldu. 319 çocuğun kaybolduğu Ankara’yı, 264 çocuk ile İzmir, 259 çocuk ile Kayseri, 258 çocuk ile Antep, 255 çocuk ile Antalya, 228 çocuk ile İstanbul, 216 çocuk ile Adana ve 210 çocuk ile Diyarbakır takip etti.

GÜVENLİK BİRİMİNE GETİRİLEN ÇOCUK SAYISI YAKLAŞIK 13 BİN

TÜİK verilerine göre 2008-2016 yılları arasında hakkında resmi kayıp ihbarı olmadığı halde, güvenlik kuvvetlerince veya vatandaşlar tarafından bulunarak, güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısı 12 bin 951 oldu.

26 BİN ÇOCUK EVDEN KAÇTI

Yine verilere göre, 2008-20016 yıllarını kapsayan 9 yılda “evden kaçan çocuk” sayısı ise 26 bin 168’e ulaştı. Raporda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kurumlarda kalan çocukların durumlarına da ayrıca dikkat çekildi. 2008 yılında bulunduğu kurumlardan kaçan çocuk sayısı 428 iken, 2016 yılına gelindiğinde kaçan çocuk sayısının bin 102, terk edilen yani kanuni mümessili tarafından korumasız ve yardıma muhtaç bir şekilde bırakılan çocuk sayısının da 790 olduğu görüldü.
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