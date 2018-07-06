İbrahim Tatlıses esnafın sesi oldu

Bir süre önce üçüncü kez dede olacağı belli olan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Hayatını İzmir’de sürdüren Tatlıses, tatil için gittiği Bodrum’da karşılaştığı bir sorunu hesabından paylaşarak yetkililere seslendi. Özellikle yaz aylarında yoğun bir trafikle dolup taşan Bodrum sokaklarında park sorunu yaşandığını söyleyen Tatlıses şu uyarıda bulundu: “Bodrum Bitez'de esnaf isyanda çünkü tatilciler arabalarını, otoparklar dururken, dükkanların önüne park ediyor. Yetkililerin bu konuya el atmasını rica ediyorum”
Yorum Yap