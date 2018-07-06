İbrahim Tatlıses esnafın sesi oldu

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, tatil için gittiği Bodrum'da rastladığı bir sorunu sosyal medya hesabından paylaştı.Bir süre önce üçüncü kez dede olacağı belli olan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Hayatını İzmir’de sürdüren Tatlıses, tatil için gittiği Bodrum’da karşılaştığı bir sorunu hesabından paylaşarak yetkililere seslendi. Özellikle yaz aylarında yoğun bir trafikle dolup taşan Bodrum sokaklarında park sorunu yaşandığını söyleyen Tatlıses şu uyarıda bulundu: