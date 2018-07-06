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Bu haber 06 Temmuz 2018 00:03:25 Tarihinde eklenmiştir.

Katar'dan,Urfa'ya Yatırım Sinyali

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli misafirlere yönelik çeşitli hayır hizmetlerinde bulunan Katar Hayır Derneği Türkiye Temsilcisi Mohamed Ouahi ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Katar'dan,Urfa'ya Yatırım Sinyali

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli misafirlere yönelik çeşitli hayır hizmetlerinde bulunan Katar Hayır Derneği Türkiye Temsilcisi Mohamed Ouahi ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Şanlıurfa’da sürdürdükleri çeşitli hayır hizmetlerini incelemek ve Şanlıurfa Valiliği ile işbirliği yaptıkları projeleri değerlendirmek üzere Şanlıurfa’ya gelen Katar Hayır Derneği Türkiye Temsilcisi Mohamed Ouahi ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Vali Yardımcısı Ufuk Akıl ile Valilik makamında istişarelerde bulundu.

Ouahi ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dünyada en çok mülteci barındıran ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini, Türkiye’de 500 binden fazla savaş mağduru Suriye vatandaşının yaşadığını hatırlattı. Türkiye’nin hiçbir maddi destek almadan Suriyeli misafirlere gereken hizmetleri sağlayabildiğini ancak başta Katar ve Kuveyt gibi İslam ülkelerinin buradaki Müslüman kardeşlerinin yardımına koşmalarının büyük anlam taşıdığını söyledi.

Katar Hayır Derneği’nin Şanlıurfa’da Suriyeli misafirlere yönelik desteklediği ve hayata geçirdiği projelerin bulunduğunu ve bu çalışmaları işbirliği içinde gerçekleştirdiklerini kaydeden Vali Erin, katkı ve desteklerinden dolayı Katar Hayır Derneği Temsilcisi Mohamed Ouahi şansında tüm Katarlı hayırseverlere teşekkür etti.

Katar Hayır Derneği’nin Katar devletinin himayesinde dünyanın farklı noktalarında hayır faaliyetlerinde bulunduğunu ve bu hayır hizmetini sadece Allah rızası için yaptıklarını ifade eden Mohamet Ouhai ise, kabulünden dolayı Vali Erin’e teşekkür etti. Şanlıurfa’da hayata geçirdikleri projeleri Şanlıurfa Valiliği ile istişare ettiklerini ve bu konuda çok güzel işbirlikleri sağladıklarını dile getiren Ouahi, desteklerinden dolayı Şanlıurfalılara ve Vali Erin’e teşekkür etti.
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