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Bu haber 05 Temmuz 2018 23:51:57 Tarihinde eklenmiştir.

ABD’den Seyahat Uyarısı: Şanlıurfa’ya Gitmeyin

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik olarak yayınladığı yeni seyahat uyarısında, bazı bölgelerdeki ‘artan risklere’ dikkat çekerek, vatandaşlarına seyahatlerini gözden geçirme tavsiyesinde bulundu.

ABD’den Seyahat Uyarısı: Şanlıurfa’ya Gitmeyin

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik olarak yayınladığı yeni seyahat uyarısında, bazı bölgelerdeki ‘artan risklere’ dikkat çekerek, vatandaşlarına seyahatlerini gözden geçirme tavsiyesinde bulundu.Riskli şehirler arasında Şanlıurfa’da bulunuyor. ABD'nin yaptığı her uyarıdan sonra yaşanan terör olayları akla getirdi.

T 24’de yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülkelere seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarına yönelik yayınladığı seyahat uyarılarında yeni bir sistem getirmişti. Buna göre ABD, ülkeleri seyahat riski durumuna göre 4 kategoride sınıflandırıyor. Yeni sistemde en riskli riskler ülkeler 4’üncü kategoride yer alırken, en güvenli 1’inci kategoriye alınıyor.

“Terör örgütleri Türkiye’de saldırılar planlamaya devam ediyor”

Türkiye, yeni uygulamanın başladığı 10 Ocak’tan bu yana 3. kategoride yer alıyor. ABD Dışleri Bakanlığı’nın yayınladığı son bültende, Türkiye’nin 3’üncü kategoride kalmaya devam ettiği belirtilerek, “Terörizm ve keyfi gözaltılar nedeniyle Türkiye’ye seyahati yeniden gözden geçirin. Bazı bölgelerde artan riskler mevcut” ifadesi kullanıldı.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde birçok şehire seyahat edilmemesi gerektiğini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk hükümetinin Suriye’den Türkiye’ye geçişleri yasakladığını da hatırlttı. Aynı zamanda ABD Büyükelçiliği ve konsolosluklarının bölgede seyahat eden vatandaşlara yardım kapasitesinin kısıtlı olduğu belirtilirken; bakanlık çalışanlarının da bahsi geçen yerlere seyahatlerinin yasak olduğu kaydedildi. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari ve Bitlis’in terör saldırısı tehdidine açık olduğu bilgisine de bültende yer verildi.

Bültende, vatandaşlardan Türkiye’ye seyahat etme kararı almaları halinde, “İstanbul’da popüler turist mekanları başta olmak üzere Batılıların sıkça uğradığı alanlarda dikkatli olmaları, gösterilerden ve kalabalıklardan kaçınmaları, tanımlanabilir güvenlik tedbirlerine sahip otellerde kalmaları ve yerel medyayı takip etmeleri ve uyarılara hızlı ulaşabilmek için Akıllı Gezgin Kayıt Programı’na (STEP) kayıt olmaları” istendi.

Birçok il için seyahat uyarısı

Bakanlığın yayınladığı bültende şunlar kaydedildi:

“Terör nedeniyle Türkiye-Suriye sınırı boyunca uzanan bölgelere ve güneydoğudaki Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari ve Bitlis’e seyahat etmeyin.

Terör örgütleri Türkiye’de saldırılar planlamaya devam ediyor. Terör örgütleri açıkça Batılı turistleri ve yabancıları hedef alıyor. Teröristler az ya da hiçbir uyarı olmadan saldırabilir, turistik mekanlar, ulaştırma merkezleri, pazarlar/alışveriş merkezleri, yerel hükümet tesisleri, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, parklar, büyük çaplı spor ve kültürel etkinlikler, eğitim kurumları, havaalanları ve diğer kamuya açık alanlar hedef alınabilir.

“ABD vatandaşları, Türkiye’den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasaklarına maruz kaldı”

Olağanüstü Hal altında güvenlik güçleri onbinlerce kişiyi gözaltına aldı. Bunlar arasında, kısıtlı ya da gizli kanıtlara dayanarak ve siyasi güdümlü görünen gerekçelerle, terör örgütü olduğu iddia edilen gruplarla bağlantıları olduğu şüphesiyle tutuklanan ABD vatandaşları da var. ABD vatandaşları ayrıca, Türkiye’den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasaklarına da maruz kaldı.

Türkiye hükümetinin açıkça onaylamadığı toplanmalar, protestolar ve gösterilere katılmak gözaltı ya da tutuklamalarla sonuçlanabilir.

ABD hükümeti Türkiye’deki personelini ileride değiştirilebilecek belirli güvenlik kısıtlamalarına tabi tutmaktadır.”

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