Siverek TSO’dan Üyelere Vergi Affı Semineri

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerde, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" hakkında katılımcılara bilgi verildi.Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Serdal BUCAK yaptığı açıklamada, söz konusu kanunun vergi dairesi, belediyeler başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarına önemli avantajlar sağladığını söyledi.Seminerin verimli geçtiğini belirten BUCAK Ticaret ve Sanayi Odası olarak, vergi dairemiz, sosyal güvenlik müdürlüğümüz iş birliğinde ilgili tarafları bir araya getirerek, üyelerimizi mevzuat değişiklikleri konusunda bilgilendirmek maksadıyla bu toplantıyı düzenledik."