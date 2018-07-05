SİGORTA ACENTELERİ DELEGE SEÇTİ

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ortaklaşa belirlenerek 06.04.2009 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan “Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usûl ve Esaslar” doğrultusunda, Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimleri, Türkiye genelinde olduğu gibi Şanlıurfa’da da gerçekleşti.ŞUTSO Göbeklitepe Meclis salonunda gerçekleşen oy kullanma işlemine tek liste olmasına rağmen katılım yüksek oldu. Şanlıurfalı Sigortacılar kendilerini temsil için meslektaşları arasındansaik delegesi olarak seçildi.Saik delegeline seçilen Selim Balıkçı, SAİK hakkında şunları söyledi.“ Sigorta Acenteleri İcra Komitesi’nin (SAİK) acentelerin hak ve menfaatlerini Kanuni olarak savunacak sorunlarına çare üretecek tek kurumdur. Söz konusu kurumu temsilde liyakatli kişilerin olması durumunda sigorta Acentelerinin birçok sorununun ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Bizlerde doğru kişileri seçmek üzere meslektaşlarımız tarafından yetkilendirildik. İnşallah mesleğimiz için güzel işler yapacak bir ekip başa gelecektir.”Her il acente sayısı nispetinde il delegelerini belirleyecek, sonrasında yaklaşık 300 delege bir araya gelerek 40 kişilik TOBB Sigorta Acenteleri Meclisi’ni seçecek. Seçilen Sektör Meclisi üyeleri ise kendi aralarından yedi kişiyi Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) temsilcisi olarak seçecek. TOBB’un da kendi temsilcisi olarak iki kişi atamasıyla dokuz kişilik SAİK oluşmuş olacak. Bu dokuz kişi de kendi aralarından bir başkan seçecek.5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ortaklaşa belirlenerek 06.04.2009 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan “Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi” sigorta acentelerinin sektördeki en önemli organı konumunda, burada alınan kararlar hazine bakanlığına sunularak sigortacılığın gelişimine katkı sunuyor.