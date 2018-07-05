Urfa'da Aralarında,4.2 milyonluk vurgun

İstanbul’da özellikle yaşlıları arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar terör örgütünün hesaplarına sızdığı bahanesiyle 16 kişiden son bir yılda 4.2 milyon TL dolandırdı. Mağdurların polise başvurusu üzerine inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık masası ekipleri çetenin peşine düştü. Yapılan şikayetlerde vatandaşlardan sokakta parayı teslim alan kişileri üzerinden hareket eden polis, çete üyelerinin isimlerini ve bağlantılarını deşifre etti.

Canan Karatay’ın dolandırıcısı çıktı

Çete üyelerinden Mehmet K.’nın daha önce ünlü kardiyolog Prof. Dr. Canan Karatay’ın dolandırılması olayında yakalandığı, ancak denetimli serbestlikten faydalanarak bırakıldığı belirlendi. Polisin yaptığı çalışmada şüphelilerden Mahmut E.’nin de Anayasa Profesörü Erdener Yurtcan’ın dolandırılma olayına karıştığı belirlendi. Bunun üzerine İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Muğla ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Çetenin aynı yöntemle son bir yılda 4.2 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Polisin bu paranın 2.3 milyonluk kısmını hesaplara bloke koyarak kurtarmayı başardığı öğrenildi.(Gazetevatan)