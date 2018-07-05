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Bu haber 05 Temmuz 2018 15:16:28 Tarihinde eklenmiştir.

Urfaspor'da,Bir Ayrılık Daha!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının startını veren Kırklarelispor, Şanlıurfaspor'un ikinci kalecisi İbrahim Demiri transfer etti.

Urfaspor'da,Bir Ayrılık Daha!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının startını veren Kırklarelispor, Şanlıurfaspor'un ikinci kalecisi İbrahim Demiri transfer etti.

Trabzonspor alt yapısından yetişip Süper Lig’de de bir süre forma giyen genç kaleci, kendisini Kırklarelispor’lu yapan 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Süper Lig ve 1’inci Lig tecrübesi bulunan genç kalecinin Kırklarelispor için güzel bir transfer olduğunu ifade eden Kırklarelispor Sportif Direktörü Murat Baytaroğlu ise; “1995 doğumlu olmasına rağmen Spor Toto Süper Lig ve TFF 1’inci Lig’de forma giyme başarısı elde eden başarılı bir kaleciyi takımımıza kazandırmış bulunuyoruz. Kendisiyle ilk görüşmemizden itibaren, Kırklarelispor’a yakışan bir isim olduğu kararına vardık. Genç, dinamik ve hırslı yapısını beğendik. Kesinlikle yenilgiye tahammül etmeyen bir karakteri olduğu konusunda duyum aldık” dedi.

2014-2015 Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu’nda alt yapısından yetiştiği Trabzonspor forması ile 3 lig maçına ilk 11’de başlayan İbrahim Demir, Trabzonspor’un mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da kaleyi korudu. Trabzonspor kariyerini sonlandıran Demir daha sonra 1461 Trabzon’a transfer oldu. 2 sezon 1461 Trabzon’da forma giyen genç kaleci son olarak Şanlıurfaspor’un kalesini korudu. 2017-2018 Futbol Sezonunda Şanlıurfaspor forması altında toplam 6 maçta boy gösteren İbrahim Demir bu müsabakalarda toplam 11 gol yedi.

Kaynak: Görünüm gazetesi
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Spor
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