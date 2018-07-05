Başkan Peltek Osmaniye Ticaret Ve Sanayi Odası Saldırısını Kınadı

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası’na düzenlenen ve Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Murat Aksoy’un yaralanması, Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy’un da hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan silahlı saldırıyı kınadı.

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek yayımladığı kınama mesajında, şunları kaydetti: “Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası’na düzenlenen ve Yönetim Kurulu Başkan Devrim Murat Aksoy’un yaralanması, Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy’un da hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan silahlı saldırı haberini, büyük bir teessürle öğrendik. Bu olay tüm iş dünyası temsilcilerini olduğu gibi bizleri derinden üzmüştür. Nedeni ne olursa olsun, böyle bir saldırı asla kabul edilemez. Bu silahlı saldırıyı gerçekleştireni, şiddetle ve esefle kınıyorum. Bizler Yüce Türk adaletine güveniyoruz. Zanlının yaptığı cezasız kalmayacaktır. Eminiz ki, güvenlik kuvvetlerimiz de bu gibi üzücü hadiselerin bir daha olmaması için gereken önlemi alacaktır.

Yaşanan elim olayda, hayatını kaybeden Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy’a Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası camiasına sabırlar; yaralanan Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Murat Aksoy’a da acil şifalar diliyorum” dedi.