''İDAM VEYA HADIM ÇÖZÜM DEĞİLDİR!..''

Ankara’da Eylül, Ağrı’da ise Leyla isimli çocukların cinayete kurban gitmesiyle ülke gündeminde iyice yer alan çocuk istismarına tepkiler devam ediyor. Urfa Barosu, olaylara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, İdam ve hadımın çözüm olmadığı vurgulandı ve şöyle denildi: