Stk’lardan İmam Hatip Öğrencilerine Burs

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı ve İnsan ve Medeniyet Hareketi bu yıl ilk kez yapılan Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) başarılı olan öğrencilere burs verecek. Eğitim hayatı boyunca devam edecek olan burs için yüzde 10’luk dilime girmek, imam hatip tercihinde bulunmak ve okul başarısını devam ettirmek şartları bulunuyor.

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih ve kayıt telaşı başlarken sivil toplum kuruluşları da gençlere destek olmak üzere biraraya geldi.

YÜZDE 10’A GİREN ÖĞRENCİLERE VERİLECEK

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı ve İnsan ve Medeniyet Hareketi arasında imzalanan protokol ile 2018 LGS’de yüzde 10’luk dilime giren, imam hatip tercihinde bulunan ve yerleşen öğrencilere burs verilecek. 200 TL burs katkısında bulunulan öğrencilere bunun yanısıra çeşitli sosyal ve kültürel destekler de sağlanacak. Öğrencilere, başarı şartını yerine getirmeleri durumunda verilecek burs 4 yıl boyunca devam edecek.

BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru koşulları arasında ilk iki maddeyi yerine getirenler, yerleştirme işlemleri tamamlanıp kesin kayıt olduktan sonra burs başvurularını yapabilecek. Okul kaydının ardından öğrenciler, LGS Sınav Sonuç Belgesi ve öğrenci belgesini ibraz edecekler. Başvurular 1-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Burs başvuruları ve ilgili işlemler http://www.imamhatipbursu.com adresinden takip edilebilir.